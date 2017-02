Bauer už ladí na MS: Prostě jdu na ně, hecuje se

Světový šampionát v Lahti je pro něj prioritou, a tak už je z jeho předchozích slov jasné, že v Itálii bude chybět.

Tým tak na 50kilometrovém laufu budou reprezentovat lídři Ilja Černousov a Barbara Jezeršek. „Ilju bych rád viděl kolem pátého místa, přesto říkám, že každé umístění do desítky je kvalitní. U Barbary je moje přání, aby skončila do desítky. A čím výš, tím líp,“ říká Bauer.

Dál do Itálie za Team Pioneer Investments vyráží také Jiří Harcuba, nejistý je však start Jana Šraila. „Laboruje se zdravím, po velmi dobrých trénincích chytil průdušky. Jsme dohodnutí, že sám zváží, zda nasedne do auta směr Itálie, nebo ne. Kdyby to mělo ohrozit jeho start na Jizerské padesátce, která je hned následující víkend, tak zůstane doma. Pokud by nejel, bude zodpovědností svázaný Jirka Harcuba, aby získal nějaké body za umístění do padesátého místa, což pro něj byl velmi náročný úkol. Ale tak to prostě je,“ vysvětluje Bauer.

Závod ženy odstartují v sobotu v 9.30 hodin, muži se vydají na trať o půlhodiny později a přímý přenos vysílá ČT Sport.

Dlouho se přitom zdálo, že lauf bude kvůli nedostatku sněhu měřit jen třicet kilometrů, pak organizátoři poslali do světa, že bude mít o deset kilometrů víc. Před pár dny pak definitivně potvrdili, že se nakonec natáhne na původně plánovaných padesát kilometrů, byť start nebude tradičně v Toblachu a i cíl „zmizel“ z Cortiny d’Ampezzo. „Profil však zůstal podobný. Není to silově náročný závod, ale bude bolet, protože se pojede rychlé tempo,“ odhaduje Bauer.

On sám se na startu laufu objeví až následující víkend, kdy z Finska přiletí na Jizerskou padesátku. „To bude můj první velký test před mistrovstvím světa,“ uvědomuje si.

V přípravě na světový šampionát ho v lednu postihly trable. Onemocněl, musel brát antibiotika a vypadl tak z ostrého tréninku. Navíc musel na poslední chvíli měnit lokaci závěrečného soustředění, protože ve Švédsku, kam chtěl vyrazit, není dostatek sněhu, a tak nakonec zamířil do Finska k polárnímu kruhu. „Tady jsou podmínky velmi slušné, ale i tak je tu paradoxně méně sněhu, než máme doma. Jenže já potřeboval místo, abych byl izolovaný od rodiny, novinářů a měl prostor jen pro trénink. Abych mohl nastavit klasické - jíst, spát, trénovat. Mistrovství se blíží a já se potřebuju soustředit na svůj trénink.“

Jak sám říká, v přípravě spokojený není nikdy. Ale zvlášť první dny ve Finsku protrpěl. Cítil se v tréninku slabý, po nemoci mu chyběla vytrvalost, navíc ještě pokašlával. Start soustředění ale odložit nechtěl, protože: „Měsíc před mistrovstvím světa je hraniční termín, abych se připravil dobře.“

Po pár dnech se ale už cítí lépe. Sice ještě vidí rezervy, ale do jeho ostrého startu v Lahti zbývá dvacet dní. „Vím, že mám natrénováno. Co se týče přípravy, tak mám svědomí čisté, teď ale musím do sebe dostat uvolněnost a víru, že mi to jede dobře. Že prostě jdu na ně! Snad se mi podaří uvolnit kebuli, abych si zase začal ty těžké tréninky užívat. To je můj nejbližší úkol do následujícího týdne,“ říká Bauer.