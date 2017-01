Po měsíci zpět. Bauerova sezona pokračuje šedesátkou v Seefeldu

Proč ta okleštěná sestava?

Většina týmu totiž na přelomu roku neodpočívala, ba spíš naopak. Někteří tvrdě dřeli v sérii závodů Tour de Ski. „Valentin Mättig a Alexis Jeannerod toho po těch sedmi etapách mají plné kopačky. Další naši závodníci tam sice skončili dřív, i tak se moc připravovat nemohli,“ vysvětluje Bauer.



A přidává ještě fakt, který komplikuje aktuální sestavu pro Seefeld. „Tento víkend je mistrovství republiky i německé mistrovství, na kterých dobíhají nominace na světový šampionát. A v našem týmu je dost závodníků, jejichž cíl je dostat se na mistrovství světa. Výborně to má rozjeté Honza Šrail. Týká se to i Adama Fellnera, Martina Jakše či Aleše Razýma,“ říká Bauer.

K tomu přidejme nemoc Jiřího Harcuby a pro Kaiser Maximilian Lauf v Seefeldu tak nakonec z týmu zbývá zmíněné trio. Na druhou stranu, je to trio nejsilnější.

„U Barbary beru jako standard umístění v první desítce. A vše, co bude do osmé přičky, je super. Ilja snad naváže na skvělé druhé místo z La Sgambedy. Ale i když tam byl druhý, budu tentokrát velmi spokojený, když klapne desítka,“ tvrdí Bauer z pozice šéfa. „A já? Jdu do závodu s otazníkem. Mé osobní pocity jsou lepší než před měsícem, takže první patnáctka či dvacítka by po těch mých problémech byla perfektní.“

Co na lyžaře v Seefeldu čeká?

Šedesát kilometrů, které závodníci absolvují na jediném okruhu. Minulý týden totiž v Tyrolsku napadlo 30 centimetrů čerstvého sněhu.

„Závodili jsme tam poprvé loni, a i když to byla jen náhrada za jiný zrušený závod, tak to pořadatelé zvládli skvěle. Byly tam tři 20 kilometrové okruhy s velmi těžkým profilem, na kterých se mi dařilo. Letos to profilově zjednodušili, už nemohu spoléhat na táhlá stoupání, ale takový je charakter dálkových běhů,“ líčí Bauer.

Seefeldem zároveň startuje náročná série závodů, kdy se během šesti týdnů uskuteční pět laufů. Vrcholem - z českého pohledu - bude Jizerská padesátka 19. února.