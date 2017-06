Je to dno, smutnila tenistka Šafářová v Paříži. Pak propustila trenéra

V neděli dosáhla s americkou kamarádkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou na pátou grandslamovou trofej v deblu. Z nejvěhlasnějšího antukového turnaje se třicetiletá tenistka přesunula na trávu do Nottinghamu, kde už v úterý zdolala další Američanku Grace Minovou 6:3, 6:7, 6:2.

Na okruhu WTA tak přerušila zlověstnou sérii tří porážek - v Madridu, Římě i Paříži se poroučela hned na samém začátku podniku. Přes společenské sítě pak rozeslala spokojený vzkaz s fotkou z hráčské odpočívárny.

V Anglii už ji neprovází kouč Čermák, jehož najala loni v září na zkoušku. Poté se domluvili i na sezonu 2017, v níž Lucie Šafářová několikrát naznačila, že po složitém období znovu míří vzhůru.

Po vyřazení ve 2. kole Australian Open od Sereny Williamsové se například v únoru probojovala do finále menšího turnaje v Budapešti, poté postoupila třeba přes Slovenku Dominiku Cibulkovou až do čtvrtfinále megaakce v Miami.

Jenže poté ji začaly znovu stíhat zdravotní potíže. Kvůli nemoci musela odstoupit z turnaje v Praze, na antuce poté už jen podlehla Barboře Strýcové v Madridu, Mirjaně Lučičové-Baroniové v Římě a Veronice Cepedeové v Paříži.

„Připadalo mi to jako zlý sen,“ říkala na Roland Garros. „Je to svým způsobem pro mě dno, A ze dna se dá jenom odrazit.“

Ve zbytku pařížského pobytu si náladu notně vyspravila. Končila ho oslavami s parťačkou z páru „Bucie“. Na singlovém žebříčku je v současnosti na 40. místě a věří, že navzdory všem chorobám a zraněním patří výš. „Otázku nového kouče teď nějak akutně neřeším,“ vzkázala z Nottinghamu, kde nastartovala přípravu na nejslavnější událost roku - na Wimbledon.

Yesterday clay today grass! Still smiling with first win here in #nottingham! #pojd  Příspěvek sdílený Lucie Safarova (@lucie.safarova), Čen 13, 2017 v 3:18 PDT

Trávu kdysi zrovna nezbožňovala, nicméně v minulých třech letech v Londýně vyhrála 11 ze 14 zápasů. V červenci 2014 se dokonce protloukla až do semifinále. Na nádherně zelených kurtech v All England Clubu by se mohlo ukázat, že její pád na dno už je pouhou minulostí.