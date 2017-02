Šafářová si pochvaluje návrat do týmu. Převládá euforie nad únavou, říká

Letošního poháru se zatím nedočkala, jelikož z Melbourne spěchala na Tchajwan, na další turnaj. Anyní dorazila do Ostravy, kde se Češky v sobotu a neděli utkají se Španělkami.

„Jsem ráda, že jsem se vrátila do fedcupového týmu,“ usmála se. V něm je po roce, po tom, co bojovala se zdravotními problémy. Po bakteriální infekci ji mimo jiné trápily bolesti kloubů.

„V Ostravě to je vždycky skvělé fedcupové utkání. A myslím, že jsme tu ještě neprohrály, že?“

Ano, je to tak...

Doufám, že tomu tak bude i o víkendu. Austrálie byla úžasná, a tak doufám, že to bude pokračovat i v dalších měsících.

Jaký byl návrat domů?

Bylo to samozřejmě náročné. Teď jsem druhý den v České republice, takže si pořád zvykám na místní čas a zimu (smích). Ale doma je doma.

Co říkáte španělským soupeřkám?

Mají silný tým. Budou nepříjemné i tím, že součástí jejich družstva je Garbiňe (sedmá hráčka světa Muguruzaová). Je velmi dobrá, nebezpečná. Další Španělky jsou na žebříčku níže, ale pro nás je výhoda domácí prostředí, volba povrchu. Náš tým je obrovsky silný, a tak doufám, že to zvládneme.

Vzpomenete si ještě na minulé utkání se Španělkami v Seville, kdy jste vyhrály na antuce v dešti a chladu?

Těch náročných utkání byla ve Fed Cupu spousta. Sevilla byla jedním z nich. Tenkrát to bylo divoké tím počasím, že se utkání prodlužovalo o den až do pondělka. V posledních letech jsme ale dokázaly, že jsme jedním z nejlepších týmů na světě a že dokážeme uspět za každého stavu i podmínek.

Jak to vnímají vaše soupeřky?

Když slyší, že hrají proti nám, tak říkají: Ježiši, hrajeme proti Česku, vy jste neporazitelné... Je to krásné, co se nám za poslední léta podařilo a daří. Doufám, že to bude pokračovat i v tomto roce.

Na co si vy osobně v Ostravě troufnete?

Odevzdám maximum, ale uvidíme, jak to kapitán poskládá.

Bude vaše hlavní role po úspěšném tažení Australian Open ve čtyřhře?

Uvidíme. Jsme jeden tým a kapitán postaví dvě nejsilnější hráčky. Důležité bude získat tři body.

Nejste po náročném startu roku unavená?

Bylo toho hodně, ale zdravotně se cítím dobře. Jsem zdravá, což je nejdůležitější. Převládá u mě spíše euforie než únava.

Cítíte, že i ve dvouhře jdete nahoru?

Ano. Ten los na Australian Open jsem měla těžký, hned ve druhém kole proti Sereně, ale hraju zase dobrý tenis. Chce to čas, trpělivost, abych se vyškrábala zpátky nahoru.

Je pro vás návrat do družstva o to zajímavější, že Česko po roce bude hrát doma?

Domácí publikum je vždycky nejlepší, ta podpora je úžasná. A je úžasné, že je zase vyprodáno. Těším se na ten víkend, protože hrát doma je to nejlepší.

Nebude pro vás problém zvyknout si za tři dny na povrch, na halu?

Mám teď toho tolik nahráno, že to nebude problém. I teď jsem hrála na tvrdém povrchu v hale, na podobném. To je v pohodě.

Na co bude nejtěžší si zvyknout?

Asi bude trochu jiná rychlost toho povrchu. Ale halu znám dobře, už jsem tu hrála několikrát. Myslím si, že přivyknu rychle.

Nebude vám vadit, pokud nastoupíte jen do čtyřhry?

Nebude. Ta moje nemoc byla dlouhá a teď mi to trvá, než se dostanu zpátky. Holky hrají výborně, důležité je, aby hrály ty dvě nejlepší.

O volbě případné parťačky do čtyřhry máte jasno?

Nemám, to je ještě strašně daleko. A je to na kapitánovi. Volba čtyřhry bude daná tím, jaký bude stav utkání. A také jaké budou síly hráček v týmu, takže to bude opravdu rozhodnutí na poslední chvíli.

Ale asi byste neměla problém nastoupit s kýmkoliv, že?

S Bárou (Strýcovou) jsme samozřejmě hrály v Riu, takže už máme nějaká utkání za sebou. S Kájou (Plíškovou) jsme už také odehrály nějaké turnaje. Takže akorát s Kačkou (Siniakovou) jsem zatím nehrála.