Bartoň se vrací do národního týmu, bude asistovat trenéru Ginzburgovi

Trenérská jednotka u národního týmu mužů přišla během zimy o Pavla Beneše, který na vlastní žádost neprodloužil smlouvu. Uvolněné místo obsadí další bývalý výborný hráč. Ronen Ginzburg ukázala na Luboše Bartoně, kterého ještě nedávno vedl v českém dresu, navíc jako spolukapitána.

„Když jsem přišel k národnímu týmu, bylo mým cílem zapojovat do něj bývalé hráče. S Lubošem to bylo jednoduché. Po skvělé kariéře chtěl zůstat u basketbalu jako trenér. A já věřím, že v tom bude dobrý,“ vyslal Ginzburg signál důvěry Bartoňovi.

A hned dodává důvody, proč si bývalého kapitána reprezentace vybral: „Luboš na hřišti jako hráč do všeho dával 100 procent. Má dobré vztahy s hráči a mně může pomoci jako trenér. V minulých dnech jsem se spolu sešli. Myslím, že je Luboš pro národní tým dobrou volbou i z dlouhodobého hlediska.“

Luboš Bartoň se sice mezi trenéry teprve rozkoukává, ale může nabídnout zkušenosti z nejlepších evropských lig i zámořské NCAA.

Šestatřicetiletý Bartoň patřil ke stálicím národního týmu, za který nastupoval pravidelně od roku 1998. Zúčastnil se čtyř evropských šampionátů v letech 1999, 2007, 2013 a 2015, kde pomohl týmu k historickému sedmému místu. V roce 1999 byl druhým nejlepším střelcem turnaje.

Spolu s Jiřím Zídkem mladším je také jediným českým vítězem Euroligy. Povedlo se mu to v roce 2010 s Barcelonou. Odchovanec České Lípy a Děčína oblékal dresy Fortituda Boloňa, Říma, Badalony, Barcelony, Fuenlabrady, USK Praha, Braunschweigu, Děčína, Valencie a Nymburka. Hráčskou kariéru ukončil loni v říjnu.

Rychle se uplatnil jako trenér, dokonce na reprezentační úrovni.

„Vůbec jsem se nerozhodoval. Jsem sice na začátku trenérské kariéry, ale nehodlám dlouho otálet a tohle je výborná příležitost se leccos naučit. Není lepší začátek trenérské kariéry, než jet na Evropu,“ připomněl novopečený asistent trenéra národního týmu vrchol sezony v podobě ME 2017, jehož základní skupinu Češi odehrají v Rumunsku.

Nová pozice je naplněním jeho cílů a přání, se kterými vstupoval do další životní etapy po konci aktivní kariéry. V tuto chvíli má pouze krátkou zkušenost s týmem do 17 let v FC Barcelona a zároveň trenérství studuje.

„Jsem hodně spokojený. Už když jsem končil v nároďáku, věděl jsem, že chci být součástí basketbalové federace. Když jsem se rozhodl věnovat se trenéřině v Barceloně, je jedinou možností spojení s českým basketbalem reprezentace. S nabídkou mě oslovil trenér Ginzburg. Jsem rád, že je zájem oboustranný,“ cenní si zájmu ze strany šéfa lavičky národního týmu.

Zároveň ale ví, že to nebude jednoduché. Bude muset změnit své návyky a postavit se na druhou stranu, než na kterou byl zvyklý v minulých letech.

„Bude to pro mě challenge. Musím být sám sebou, ale zároveň se stát serióznějším, abych nebyl příliš volný. Je to pozvolný proces. Nejde převléknout kabát a z hráče se stát trenérem. Posledních pět let kariéry už jsem si směřoval mentalitu tímto směrem. Potřebuji ze sebe plně dostat hráče a stát se trenérem,“ má jasno Bartoň.

Teď bude moci přidat další položku do kolonky „praxe“.

Od trenéra Ginzburga má totiž první konkrétní úkoly: „Od příštího týdne budu v časté komunikaci s hráči v zahraničí, kteří nehrají Kooperativa NBL. Budu znát jejich formu, status, jak se mají... O všem budu informovat trenéra Ginzburga. Už jen tento proces pomůže k tomu, abychom se v létě sešli s tím, že se známe a znovu se nepoznávali.“