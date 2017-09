Motl legendou. Ale ještě nekončím, ujišťuje lovosický házenkář

Co znamená být mezi klubovými legendami Baumrukem, Házlem, Šumou a Berkou mladším?

Beru to jako poctu. Asi to vypovídá o tom, že mě házená prostě baví, že jsem pro tu lovosickou odvedl hodně. A ještě budu odvádět. Prý se taková ocenění dostávají až po konci kariéry, já ale doufám, že končit nebudu. A že si ještě pár let zahraju a týmu pomůžu.

K čemu chcete pomoct letos?

Prvním cílem je postup do play-off, pak se probojovat do první čtyřky. Musíme vyhrávat hlavně domácí zápasy a přivézt něco zvenku. A být zdraví. Sezona bude vyrovnaná a velice atraktivní, protože plno klubů posílilo. Letošní extraliga bude mít vyšší herní kvalitu než loni.

Ale padl projekt česko-slovenské soutěže. Mrzí vás to?

Přibylo by cestování. I když některé dámské kluby v interlize během jedné túry odehrají dva zápasy, pro pracující by to bylo těžké. Moravské týmy to mají na obě strany stejně daleko, pro české by to bylo na obtíž. Já byl přesto pro, aby se kvůli kvalitnějším zápasům hrálo.

Obhajujete střeleckou korunu. Bude to náročná práce?

Čeká se to ode mě. Nebudeme říkat, že ne. Bude to zase těžší, týmy si mě budou ještě víc hlídat.

Takže vás házená bude bolet?

Házená celkem bolí, jsem zvyklý. Musí to být férové, ne zákeřné. Když někdo přijde a napálí mi ji do obličeje, jsem vytočený. Když v tom není úmysl, ránu umím přijmout.

Jakou motivací je Euro 2018?

Nebylo by to špatné, ale top je pro mě zůstat zdravý. Pokud to tak bude, můžu získat herní pohodu, pomoct týmu a pomýšlet na nominaci. Loňská sezona byla po dlouhé době bez vážnějšího zranění.

Jak se změnil váš kádr?

Přišli mladí z dorostu plus Filip Kopáč z Dukly. Je dobře, že je návaznost na mládež. Každou sezonu se kádr doplní o jednoho nebo dva mladé kluky. Sice ze začátku nebudou dostávat velký prostor, ale otrkají se, nasají atmosféru. Tady v Lovosicích se to dělá dobře.

Házená bude s mladíky rychlejší?

Mělo by to tak být. Ale když máme fyzickou přípravu, tak i když jsme s Jirkou Boučkem nejstarší, pořád běháme mezi nejrychlejšími. Někteří kluci mají dobrý fyzický fond, ale asi do toho nedávají sto procent, protože se nás možná bojí předběhnout. (úsměv)

Mladým se chcete vyrovnat i novým moderním sestřihem?

Přes prázdniny jsem se neholil ani nestříhal, aby měl kadeřník nějaký materiál. Před prvním zápasem jsem se nechal ostříhat. A byl jsem i pochválen. Konečně. Kluci mi už říkali, že vypadám jak skřítek.

Šéf Vojtěch Srba chce klub přeměnit v profesionální. Co vy na to?

Filozofie to je dobrá. Abychom byli úspěšní, musíme to udělat. Ale to nejde za jednu sezonu, za dvě, někdy ani za čtyři. Je to běh na dlouhou trať. Klub musí dělat něco navíc, aby nalákal sponzory, třeba jako byl sobotní zápas na zimním stadionu s Hranicemi. Samo z nebe nic nespadne. Do budoucna tu může být třeba sedm profíků, je to reálný cíl.

Pracujete na radnici jako správce sítí, takže vás už se to netýká?

Občas přemýšlím, jaké by to bylo, kdybych nemusel měsíc do práce, ráno se vzbudil, nasnídal se, šel zaposilovat, zaházet, odpoledne si odpočinul. Ale já si nestěžuju, dělám něco navíc i mimo tréninky. A živí mě dva koníčky, to je krása.