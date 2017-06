Děti brečí, možná skončím, říká lovosický házenkář Landa

„Moc si to neumím představit, ale zároveň je pro mě těžké, když odcházím z baráku a děti mi brečí, že jdu zase pryč. Je to strašně náročné na psychiku! Jednou člověk stejně skončit musí, tak to nemá cenu zbytečně prodlužovat,“ povídá Landa, mistr ligy s pražskou Duklou z roku 2011, dvojnásobný vítěz domácího poháru v dresu Lovců a akademický vicemistr světa.

Zda ukončí kariéru, nebo ještě bude pokračovat, rozhodnou nejbližší dny. A případný úspěch či neúspěch české reprezentace v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.

„Předestírám, že na to bude mít hodně velký vliv, jestli na šampionát postoupíme. Od toho se bude všechno odvíjet,“ otevřeně říká dříč Landa před blížícím se kvalifikačním dvojblokem doma proti Islandu a v Makedonii.

Landa je v národním týmu spolu se spoluhráči brankářem Arturem Adamíkem a Jiřím Motlem, od pondělí se připravují na vrchol sezony na kempu v Plzni. Po čtyřech odehraných zápasech je český tým ve své kvalifikační skupině na vedoucí příčce, i když pouze o skóre.

„Můj konec je docela pravděpodobný. Změnil jsem pracovní pozici v bance a časová náročnost je ještě vyšší. Neřekl bych, že jsem přímo povýšil, ale je to lepší. A tím pádem to není vůbec jednoduché,“ neodpočine si Landa, absolvent Vysoké školy finanční a správní, který do Lovosic dojíždí z Prahy. „A pak je tu hlavně ta rodina, která mě nevidí, což je hrozné. Na reprezentační sraz si beru jedinou dovolenou, kterou mám. A nebýt s rodinou tři roky na dovolené je prostě špatně.“

Pokud by Landa skončil, loučil by se po relativně úspěšné sezoně. Lovci v ní ovládli domácí pohár, v extralize jim ale medaile těsně utekla. V souboji o bronz podlehli Zubří 1:3 na zápasy.

„Zubří bylo lepší hlavně v proměňování šancí. I když výsledky vypadají drasticky, zápasy byly po většinu času vyrovnané,“ tvrdí Landa. „V klubu říkáme, že to je pro nás úspěšná sezona, když jsme vyhráli pohár a skončili čtvrtí v lize. Za mě je to mírné zklamání, chtěl jsem tuhle sezonu urvat nějakou medaili v extralize, bohužel se nestalo.“

Na druhou stranu patří Lovosice mezi nejúspěšnější kluby poslední dekády. „Za posledních deset let jsme skoro pokaždé v první čtyřce, to je solidní výkon, nemělo by se na to zapomínat.“

Možná kdyby Lovcům ve finiši sezony nechyběl klíčový muž sestavy Jiří Bouček, bylo by to jiné. „Je to náš rozdílový hráč, tahá druhou vlnu, která nám po všechny zápasy chyběla. Pak tam zaskakují kluci, kteří na tom postu nejsou zvyklí hrát. A je to hrozné oslabení,“ míní Landa, sám ve finiši sezony zraněný.

Titul nakonec trochu překvapivě urvala Dukla, která ukončila tříleté kralování Plzně. „Je fajn, že je každý rok o co hrát. Plzeň to má každý rok těžší, všichni se na ni chystali, teď jí navíc odchází do Švýcarska Škvařil. Příští sezonu to zase bude hon na Duklu. Ani jeden rok liga není jednoznačná a to je dobře.“