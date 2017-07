Exkluzivní entrée lovosických házenkářů: na zimním stadionu vyzvou mistra

„Už v loňském roce bylo úvodní utkání A-týmu součástí velkého mládežnického turnaje Házenkářský festival, který v Lovosicích pořádáme,“ vysvětluje sportovní ředitel Vojtěch Srba na klubovém webu. „A protože pro letošní čtvrtý ročník máme přihlášeno už 41 týmů a ne všichni diváci se loni do sportovní haly vešli, rozhodli jsme se přesunout první zápas na lovosický zimní stadion. Slibujeme si od toho mimořádný zážitek.“

Extraligu zahájí Lovci v sobotu 9. září od sedmi večer zápasem proti pražské Dukle, tedy proti úřadujícímu českému mistrovi, po utkání oblohu osvítí ohňostroj. Házenkářský festival poběží tři dny.

Už předtím Lovosice své příznivce potěší silně obsazeným mezinárodním domácím turnajem. O pohár Františka Arnošta se bude bojovat už od 8. do 12. srpna.

„Troufám si říci, že letos nabídneme fanouškům nejlepší obsazení v historii. Navýšili jsme počet týmů na pět. Velmi nás těší, že družstva, která se účastnila v loňském roce, projevila zájem přijet i letos. To je pro nás dobrá vizitka. Budou tu Dukla, třetí tým slovenské extraligy Topoľčany, německý Hüttenberg, kterému se letos podařilo postoupit do nejvyšší německé soutěže, a nově norský celek Follo.“

Mužstvo trenéra Milana Berky mladšího, které v minulé sezoně získalo Český pohár, se už připravuje na novou sezonu, má za sebou kondiční soustředění v Krkonoších. Smlouvu vedení neprodloužilo s pivotem Ivo Havlem, z pracovních a rodinných důvodů kariéru dočasně ukončili Dominik Miko a Pavel Chroustovský. Naopak reprezentant Jan Landa si ji díky postupu na mistrovství Evropy prodlouží.

„Za to jsme rádi, protože patří mezi klíčové hráče našeho týmu,“ oddechl si ředitel Srba. Příchody? „Na pozici pivota jsme získali talentovaného Filipa Kopáče z Dukly Praha. A do kádru jsme zařadili dva hráče z dorostu, spojky Davida Karlovce a Martina Prokopa. Mladíci by měli být v následujících sezonách víc vytěžovaní.“