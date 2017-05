V Zubří to byla ostuda, ale doma se vzepřeme, věří šéf Lovosic

„Doma předvádíme přece jen jiné výkony, tak věřím tomu, že se vzepřeme a tu sérii co nejvíce natáhneme. Čeká nás posledních pár dnů sezony, každý do toho dá maximum. A uvidíme, na co to bude stačit,“ říká lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Lovci budou čelit mečbolu Zubří v sérii o extraligový bronz v sobotu v 17 hodin, případný nedělní duel by měl začátek ve stejný čas.

Jednu výhru venku jste brali jako nutnost, aby šance na medaili zůstaly reálné. Takže jak vaši situaci vidíte teď?

Musíme koukat na to, abychom zvládli ten sobotní zápas, kdyby to bylo 1:2, tak to může být zase celé otevřené. Ale objektivně musím říct, že momentálně nejsme v takovém rozpoložení, abychom byli konkurenceschopní.

Vojtěch Srba

Asi jste nečekal, že v Zubří to budou takové příděly.

Jednoznačně. Hlavně v tom prvním zápase to bylo až ostudné, nemá smysl říkat, že to bylo jinak.

Čím to bylo?

Má to ale trošku objektivní příčinu v tom, že jsme tam byli bez Freiberga, France, Klimta a Boučka. A v kombinaci se silným Zubřím a jeho domácím prostředím to byl problém. V tom prvním utkání to bylo od začátku do koncem z naší strany o ničem, v druhém jsme měli zase velmi slabý vstup do zápasu, ke konci jsme se přiblížili na tři branky, ale blíž jsme se nedostali. Domácí to měli pod kontrolou.

Můžete to doma změnit?

Věřím, že doma to nevzdáme, že v tom sobotním zápase necháme všechno a donutíme soupeře u nás přenocovat.

Je šance, že by se někdo z marodky do soboty uzdravil?

Je to vyloučené u France, který je po operaci, a také u Boučka, což je náš rozdílový hráč. Ale přesto si myslím, že bychom doma měli to utkání zvládnout. Jak? Musíme se prosazovat hlavně v postupném útoku a dobře se vracet. Bude to hlavně o hře křídel, kluci budou muset dávat pozor, aby včas zachytili útok soupeře.

Věříte, že i přes nepříznivý vývoj série bude v sobotu ve vaší hale plno?

Diváci chodí celou sezonu a věřím, že si nenechají ujít ani boj o třetí místo. Doufám, že nás v tom nenechají a bude tu pěkná atmosféra jako v průběhu celé sezony.