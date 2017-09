Dva tisíce lidí na házené v Lovosicích. Atmosféra jako v Německu, neskutečné!

„Tolik lidí chodí ve 2. bundeslize. Atmosféra byla neskutečná, nádherná!“ užíval si domácí rozehrávač Jiří Bouček, který působil i v Německu. Lovci díky vydařené 2. půli vyhráli 28:22. „Fanoušci byli naším sedmým osmým hráčem. Když jsme dali první gól, tak mě z té atmosféry příjemně mrazilo.“

Hokejová hala zmodrala podle klubové barvy lovosické házené, za brankami visely velkoplošné obrazovky, všude plachty s logem Lovců, u hřiště stála mobilní tribuna. Pouštělo se působivé video o historii klubu, domácí hráči vybíhali na modrou palubovku kolem ohňů. Profesionální aranžmá. „Nečekal jsem, že to bude vypadat takhle. Klobouček pro všechny, kdo to připravovali, včetně dobrovolníků,“ uklonil se Bouček.

I sportovní ředitel Vojtěch Srba si pochvaloval: „Viděl jsem starší generaci, jak jí to dojalo. Mám radost z fantastické návštěvy i z toho, jak akce dopadla. Jestli to zopakujeme, o tom budu přemýšlet až později.“

Klub ocenil mužstvo „1977“, které slavilo historický postup do nejvyšší soutěže, pět osobností s úspěšnou reprezentační minulostí bylo přijato do nově vzniklého Společenství legend Lovci Lovosice – Petrové Baumruk a Házl, Vladimír Šuma, Jiří Motl mladší a Milan Berka mladší. „Tohle je ohromná akce pro Lovosice a zdejší házenou, která je mojí srdcovkou,“ svěřil se Baumruk. Přiletěl z Islandu, kde s rodinou už 27 let žije.

Atmosféra byla elektrizující, v hledišti měli místo i účastníci mládežnického Házenkářského festivalu, který Lovosice hostí. „Jsem rád, že jsme vyhráli; nedovedu si představit při takové slávě doma prohrát,“ řekl kanonýr Jiří Motl. Pozápasový ohňostroj před hokejovou halou dokreslil jedinečný zážitek.