Lovosice si nejedou na pohárové Final 4 zahrát, chtějí ho vyhrát

„Pohár chceme vyhrát, když už jsme se dostali takhle daleko. Přece jen je to druhá nejprestižnější soutěž. A v extralize chceme skončit co nejvýš po základní části, nejlépe první,“ burcoval v rozhovoru pro klubový web kouč Berka.

Jako generálku na ostré bitvy měly Lovosice turnaj čtyř zemí ve slovenských Topoľčanech, kde skončily třetí. Domácímu týmu podlehly 26:33, pozdějším vítězům z polského Zabrze 33:37. Lovci porazili jen rakouský tým Leoben 35:29.

„Turnaj nám ukázal věci, kterých bychom se v extralize chtěli vyvarovat, musíme zapracovat hlavně na hře spojek. Byla to pro nás kvalitní příprava, hráči zápasy odehráli ve vysokém tempu, i když herně se nám úplně nedařilo. Všichni jsou ale zdraví a naše účast zde splnila to, co jsme od turnaje očekávali,“ hodnotil Berka.

V extraligové tabulce jsou Lovosice po podzimní části na 2. místě, jen bod za lídrem Zubřím, ale mají o zápas víc. „S umístěním musíme být spokojeni. Mohli jsme mít sice o dva tři body víc, ale také o pět šest méně. Z celkového hlediska jsem ale spokojen, máme na kontě deset výher v extralize, z nich pramení druhá příčka v tabulce,“ líbí se Berkovi.

Uhájit ale tohle postavení nebude vůbec snadné. Na druhou stranu s pronásledovateli Duklou i Plzní budou hrát Lovosice v domácím prostředí.

„Budou to v podstatě čtyřbodové zápasy. Domácí prostředí v nich musí být výhodou. Ale nezapomeňme ani na Karvinou, která se jako další tým tlačí v tabulce za námi. Každé body se počítají a my se jich budeme snažit uhrát ve zbývajícím čase co nejvíce a vybudovat si tak co nejlepší pozici pro play-off,“ slibuje trenér.

Sportovní ředitel Vojtěch Srba dal týmu za cíl být do 3. místa po základní části. Berka chce ale raději ještě výš. „Bude to ještě hrozně zamotané, není čas se koukat doleva doprava, každé utkání může rozhodnout. Nemám rád systém play-off, ale je jasné, že potřebujeme po základní části skončit co nejvýš. Nejlépe první! Ale i za třetí místo bych byl rád,“ přiznává Berka.

V sobotu v Brně Lovosice vstoupí do pohárového Final 4, jejich semifinálovým soupeřem bude Karviná.

„Určitě chceme vyhrát, už jen proto, že jsme v Karviné v extralize dva body ztratili. V tom zápase nás zradilo proměňování střeleckých šancí a velký počet technických chyb. Teď jsme ale favorité pohárového střetnutí a chceme postoupit do finále,“ přeje si kouč.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Hranice a Plzeň, duel o zlato je na programu v neděli. „Rozhodně to nebudeme brát jako klasickou přípravu, ale ostrý zápas. Jedná se o druhou nejprestižnější soutěž, chceme se v ní poprat o co nejlepší výsledek. Takže vyhrát!“ velí lovosický kouč.