Volejbalisté do 21 let narazí na MS na Kanadu, Polsko a Maroko

Volejbal

Zvětšit fotografii Mladí volejbalisté, ilustrační foto | foto: cev.lu

dnes 16:52

Čeští volejbalisté do jednadvaceti let narazí na domácím mistrovství světa ve skupině A v Brně postupně na Kanadu, Polsko a Maroko. Šampionát se bude hrát od 23. června do 2. července a vedle Brna, kde je na programu i finálová část, ho budou hostit také České Budějovice.

Los byl k mladým českým volejbalistům příznivý. „Skupiny jsou ale vyrovnané. Polsko má kvalitní tým, který by mohl být favoritem celého turnaje. Kanada hraje atletický a silový volejbal. Ale přáli jsme si ji za soupeře. Maroko nahradilo na poslední chvíli Slovinsko a je pro nás velkou neznámou,“ řekl po losování ČTK trenér českých juniorů Ivan Pelikán, který má momentálně v přípravě 16 hráčů. Sedmnáctým je smečař Donovan Džavoronok, jenž se připojí k týmu po zápasech Světové ligy. V brněnské DRFG aréně se budou hrát kromě skupiny A také zápasy skupiny B, ve které se střetnou Rusko, Turecko, USA a Kuba. Zápasy českého týmu ve skupině budou mít začátky v 17:30. V Českých Budějovicích si ve skupině C změří síly Argentina, Itálie, Irán a Ukrajina a ve skupině D Čína, Brazílie, Egypt a Japonsko. Česká reprezentace nyní bude ladit formu až do 11. června v Českých Budějovicích. O dva dny později začne závěrečná příprava na šampionát v Brně, kterou proloží 15. června utkání s Polskem v Opavě. O dva dny později se v generálce český tým střetne v Brně s Ruskem.