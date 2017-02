Australský kapitán Hewitt před Davis Cupem chválil Veselého i Štěpánka

„Jiří Veselý je velmi kvalitní hráč a nemůžeme ho v žádném případě podcenit. V minulosti porazil lepší hráče a dobře na mě působil i předloni, když jsme hráli Davis Cup v Česku,“ řekl Hewitt v rozhovoru pro daviscup.com na adresu Veselého, který bude vzhledem k absenci Tomáše Berdycha českou jedničkou.

„Očekáváme velmi těžké bitvy s Jiřím. Tentokrát povede tým, což nikdy není jednoduché, ale v minulosti dokázal porazit Novaka Djokoviče, když byl jedničkou. To mluví za vše,“ upozornil pětatřicetiletý Hewitt.

Australský kapitán je o tři roky mladší než český veterán Štěpánek, který by měl zasáhnout do sobotní čtyřhry a možná i do nedělní dvouhry. „Radek je velký bojovník, dokáže vyhrávat i pětisetové zápasy. Na svůj věk udržuje své tělo v neuvěřitelné kondici. Je univerzálním hráčem, umí singla i debla, čímž dává svému týmu hodně možností,“ konstatoval Hewitt.

„Očekáváme proti Radkovi velmi těžké zápasy, stejně jako proti Jiřímu. Budou to vyrovnané bitvy a rozhodnout mohou maličkosti. Bude však záležet hlavně na nás,“ mínil Hewitt.

Jeho tým se opírá o patnáctého hráče světa Nicka Kyrgiose, který je ale velmi náladový. „Nick toho bohužel neodehrál na Australian Open mnoho, protože vypadl v druhém kole. Ale zase bude skvěle odpočatý, takže je naladěný na to, aby hrál dobře,“ řekl Hewitt.

Australané tentokrát nezvolili travnatý povrch, na kterém hrají Davisův pohár doma nejčastěji. „Zápas následuje hned po Australian Open, takže by to bylo moc narychlo zvykat si na trávu. Tvrdý povrch nám navíc dává z hlediska složení týmu více variant. Nick se na tvrdém povrchu cítí dobře, měl na něm nejlepší výsledky. Takže si na tomhle povrchu věříme,“ dodal bývalý dlouholetý daviscupový hráč.