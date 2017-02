Litovelští házenkáři mají třetí výhru, doma přetlačili Jičín

S opačnými pocity odjížděl hranický Cement z Nového Veselí, kde prohrál 24:29.

Litovli nespadly dva body do klína samy, musela si je těžce vybojovat. V poločase Hanáci ztráceli 11:13, po přestávce ale soustředěnou obranou odmítali pouštět jičínské střelce na brankoviště a pokusy z dálky často pochytal gólman Prauzek.

„Zlepšili jsme obranu a Jičín vyprodukoval větší množství chyb, které jsme potrestali z rychlých protiútoků,“ uvedl trenér Litovle Květoslav Kuba pro web extraligy.

V poslední čtvrthodině se Tatran dostal do euforie a dohrával za skandovaného potlesku fanoušků. „Diváci byli naším osmým hráčem. Hodně podpořili naši bojovnost,“ ocenil Kuba.

Jičín sice v utkání držel až tříbrankové vedení, v klíčových okamžicích ale nedokázal dalšími góly Tatran zlomit.

„Koncentrovaní domácí se dostali zpět do hry a zápas otočili. Posledních dvacet minut je pak velkým zklamáním, protože zkušení hráči by měli závěr zvládnout jinak - bylo to až nedůstojné,“ posteskl si kouč Jičína Aleš Babák.

Hranice dokázaly v Novém Veselí zachytit začátek a oba týmy se celou první půlku tahaly o vedení. Po přestávce dokonce hosté vedli 22:19, ale domácí při vyloučení Zemánka srovnali a v závěru cementáře utahali.

„Začali jsme dělat chyby v obraně a vepředu jsme stříleli ukvapeně. Veselí z toho těžilo a poslední desetiminutovku jsme prohráli 2:8,“ litoval trenér Hranic Libor Hrabal.

Cement doplatil i na to, že mu v závěru chyběla energie. „Možná jsem měl prostřídat hráče, kteří měli trochu víc síly. Bohužel jsem si říkal, že to zkusíme uhrát zkušeností, ale to se mi nevyplatilo,“ uznal Hrabal.

Díky výhře se Nové Veselí dotáhlo v tabulce na devátý Cement. Litovel je se šesti body nadále poslední.