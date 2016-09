Hranice myslí na play-off, Litovel chce bojovat o desítku

Extraliga házenkářů se chytá k významnému kroku. Od příští sezony se spojí s nejlepšími slovenskými týmy a po vzoru žen vznikne společná mezinárodní soutěž. Už letos ale chystaný projekt významně ovlivní sezonu, v extralize se budou rozdávat vstupenky do nové interligy. Získá je prvních deset týmů a být mezi nimi je jasný cíl pro Hranice i Litovel.

Cement trápí zdraví

V minulé sezoně slavili hraničtí házenkáři bronzové medaile, když v sérii o třetí místo přetlačili Karvinou. Pocity opojení už ale během léta rychle vyprchaly, začíná nový boj o úspěch. Cementu v něm bude chybět trojice hráčů. Vytáhlý střelec Miroslav Rachač odešel do Kopřivnice, skončil i Marek Třeštík a bojovník Viktor Hastík.

„K Třeštíkovi se nebudu vyjadřovat. O Viktora jsme měli zájem, chtěli jsme ho udržet, takoví hráči se nepouštějí, ale táhlo ho to domů, do Brna. Rozhodl se, jak se rozhodl,“ pokrčil rameny trenér Hranic Libor Hrabal. Paradoxně Hastík by se měl v Hranicích zítra znovu objevit, protože v prvním kole Cement od 10.30 hostí právě Brno.

Gólový výpadek má zalepit 25letý Filip Hardt, který loni působil ve Frýdku-Místku. „Není tak vysoký jako Rachač, ale je to nebezpečný střelec, má i dobrý tah na branku. Slibujeme si s ním trochu agresivnější hru a zrychlení,“ prozradil kouč.

Druhým novým jménem je zkušený Michal Indrák, který přichází ze Zlína. „Bohužel Michal utrpěl zlomeninu na odhodové ruce a šest sedm týdnů ještě bude mít sádru. Je to škoda, protože se jevil dobře i na středu obrany s Jardou Zemánkem a mohl hrát na všech třech spojkách,“ lituje Hrabal.

Během letní přípravy trápily Hranické i další zdravotní problémy, turnaj v Litovli před dvěma týdny museli hrát prakticky bez střídání. „Bude to těžký začátek, než se všichni uzdraví,“ tuší Hrabal.

Parta cementářů se jinak příliš nemění. Každý rok ji občerství jeden dva noví hráči, jádro ale zůstává. Platí to i letos, v týmu nechybějí dlouholeté opory Zdeněk Čadra, Martin Stržínek, Marek Tůma, obrovitý Jaroslav Zemánek či nestárnoucí brankář Josef Kučerka.

Zkušenější mančaft v současné extralize není. Dokáže zopakovat loňský medailový úspěch? „Naše první přání je dostat se do play-off,“ drží se postupných cílů Hrabal. Zároveň by si tím s klidem zajistil místo ve vznikající interlize, v níž Hranice nechtějí chybět. „Měření se soupeři ze Slovenska přinese něco hráčům i týmům a myslím, že to může zkvalitnit celou českou část ligy,“ míní kouč.

Tatran sehnal kouče „last minute“

Hledání nového trenéra v Tatranu Litovel se změnilo v nervydrásající seriál. Původně chtělo vedení klubu mít jasno do začátku srpna, nakonec však získalo kouče až necelý týden před startem soutěže.

„Těžko se to popisuje. Na začátku jsme měli jiné možnosti, ale dělali jsme si naděje, že bude pokračovat Jaroslav Hudeček. Když řekl, že ne, bylo už pozdě. Ještě v pondělí jsme jednali s jedním trenérem, který nás odmítl. Nakonec tedy mančaft povede Alois Lasovský z Olomouce. V úterý podepsal smlouvu a ve středu už vedl první trénink,“ popsal sportovní manažer Karel Zmund martyrium při hledání trenéra pro první mužstvo Tatranu.

Navíc po sezoně v týmu skončila šestice hráčů – Jakub Schmalz, Michal Baránek, Michal Dědek, Petr Habermann, David Juříček a Matěj Konšel, přičemž poslední dva hráli klíčové role v týmu. Nahradit je má dvojice Jan Bechný a Bohumil Pšenica ze Zubří, či Jiří Kozlovský z Prostějova.

Zdá se, že ve třetí extraligové sezoně čekají Tatran velké výzvy. „Naší snahou je být do desátého místa. Počítáme, že tam budeme lítat zase ty čtyři oddíly jako v minulých letech. Možná se některý dostane na vyšší úroveň, ale naše maximum bude snažit se být do desátého místa,“ naznačil Zmund. Pro Tatran to však bude po tak velké obměně kádru as trenérem podepsaným na poslední chvíli těžký úkol. Začne s ním dnes zápasem v Zubří.