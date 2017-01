Před dvěma měsíci necítila prsty. Teď Vonnová znovu vládne

Se sedmnáctkou se postavila do startovní brány a možná si v tu chvíli vzpomněla na datum 6. února 2016. Tehdy si na stejném místě dojela pro 76. výhru ve Světovém poháru. V tu chvíli ho vedla i celkově a jela si pro pátý velký křišťálový globus kariéry.



Nezískala ho. O tři týdny později si totiž v Andoře zlomila nohu a sezona pro ni skončila.

Skoro rok nezávodila a nyní stála na stejném místě.

První mezičas? Jednu setinu ztrácela. Fanoušci dole pod zasluněnou sjezdovkou Kandahar netrpělivě čekali na ten další. Na něm už o osm setin vedla a pak přidala dalších jednatřicet!

Druhou polovinu tratě už Američanka nezajela tak bravurně, ztrácela setinu za setinou, ale po průjezdu cílem se přece jen rozsvítila zelená barva.

„Nevěděla jsem, o kolik vedu, ale tu barvu mám ráda,“ vyprávěla pak.



V cíli lehla na zem, řvala z plných plic a vychutnávala si moment, který jí v životě tak chyběl. Když za ní pak chodily soupeřky s gratulacemi, emoce ji přemohly. Rozplakala se.

„Ano, řvala jsem, brečela jsem a pak jsem se nemohla přestat smát, protože jsem vyhrála,“ psala na svůj Instagram.

Vyhrála už 77. závod Světového poháru. Jen Ingemar Stenmark jich má ještě o devět víc.

Nedobrovolná roční pauza

27. února 2016 – Soldeu, Andora.

Chumelí tak, že občas není vidět ani na trať. Přesto se Vonnová spouští do superobřího slalomu, ve kterém hájí vedení ve Světovém poháru.

Plány však záhy hatí nepříjemný pád. Dvaatřicetiletá lyžařka leží ve sněhu, až po chvíli k ní dorazí doktoři. Ti ji okamžitě nakládají na sáně se zafixovaným kolenem.

Vonnová večer na svém Instagramu vyvěsí fotku, kde koleno leduje s dodatkem: „Rentgen ukázal, že mám vlasovou zlomeninu v levém koleni, v pondělí půjdu na magnetickou rezonanci.“

Ano, až v pondělí. Ještě v neděli totiž nastoupí do kombinace, ve které skončí třináctá.

Až poté navštíví kliniku v Barceloně, kde lékaři odhalí opravdovou vážnost zranění.

„Není to jen jedna zlomenina, ale tři. A nejsou vlasové. Jsou to naopak nestabilní zlomeniny, kvůli kterým bych nemohla lyžovat bez rizika. A to před mistrovstvím světa ve Svatém Mořici a olympijskými hrami v Koreji o rok později nechci podstupovat,“ psala fanouškům na svém facebookovém profilu.

Pátý křišťálový globus byl fuč.

Vonnová měla čas dokončit svou knihu „Síla je nová krása“, v rámci propagace se nechala nafotit nahá jen s hůlkami a samozřejmě se připravovala na další sezonu.

Vrátit se chtěla ve svém oblíbeném Lake Louise.



Jenže pak přišla další rána. Začátkem listopadu si Američanka při tréninku nepříjemně zlomila pažní kost.

Ruku jí v závodě zahřívá speciální rukavice

„Alespoň že kolena jsou v pořádku, vrátím se, co nejdřív to půjde,“ slíbila. Datum ale neřekla. I proto bylo překvapením, že už po osmi týdnech z Vailu hlásila, jak zase jezdí po sněhu.

Až poté přiznala, jak moc jí štvalo, že nemohla jet v Lake Louise. Jak sama se sebou bojovala, protože trpělivostí nikdy neoplývala. A jak zažila nejtěžší návrat ve své kariéře vůbec.

„Když jsem se po operaci paže probrala, vůbec jsem nemohla hýbat rukou,“ povídala v dojemném videu na svém Facebooku.

Yup, that's gonna leave a mark ... on the bright side it's better to have that on my arm than my leg... #scars Fotka zveřejněná uživatelem Lindsey Vonn (@lindseyvonn), Lis 13, 2016 v 12:27 PST

Jsou na něm zachyceny i momenty, kterak se znovu učí ovládat prsty – snaží se zvednout sklenici vody, jíst lžičkou nebo psát. „S obyčejnými věcmi, jako je třeba nasazování rukavic nebo česání, mám stále problémy,“ přiznala. „Byl to pro mě nejtěžší návrat v kariéře, ale aspoň zabral méně času než ty předchozí, kdy jsem si zranila kolena.“

Od září jela jen ti sjezdařské tréninky. Trénovala pouze na svém kopci ve Vailu. A až v novém roce oznámila, že do kolotoče Světového poháru se vrátí při sjezdu v Altenmarktu-Zauchensee.

Řešila ale další problém – v zimě jí ruka rychle znecitliví a ona pak má znovu problémy s ní hýbat. „I proto jsem si pořídila takovou speciální ponožku, která mě zahřívá,“ popisuje.

I s tou do Rakouska vyrazila.

Tréninkovou jízdu si ještě pohlídala, po posledním skoku se před cílem rozbalila a těšila se na závod. V něm dojela třináctá.

„Ale vím, kde jsem udělala chyby, i proto beru jízdu pozitivně,“ povídala.

Do Garmische tak přijížděla o to víc natěšená a hlavně nabuzená. Vždyť právě tady naposledy vyhrála. „A cítím se den ode dne lépe,“ usmívala se před sobotním startem.

V něm znovu neměla konkurenci.

Už 77 závodů Světového poháru vyhrála. Devět jí k absolutnímu rekordu Stenmarka chybí.

Dožene ho?