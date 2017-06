Liga mistryň a brutální dril. Andělé mají lítat jako ferrari

„Zavádíme nový model, chceme klást až brutální důraz na fyzičku holek, což by mohlo být základem úspěchu. Chceme hrát aktivní házenou s ohromným nasazením,“ tvrdí Rudolf Jung, šéf Černých andělů.

Když po nedělním vítězném finále se Slavií stál vedle trenéra Petera Dávida, vtipkoval: „Dnešním dnem jsi skončil, tým předáš kondiční trenérce a za dva měsíce ti vrátí dvacet ferrari v úplně perfektním stavu.“

Kondiční expertka Petra Königová připravuje i sportovce na drsné závody Spartan Race. Teď stojí před mosteckou výzvou. „Rozpouštíme to jako kolektiv, holky budou mít individuální přípravu, každá šitou na míru kondiční trenérkou. A Peter je potom bude zase učit signály.“

Slovenský kouč Dávid se usmál: „Já jsem tady, abych pak slízal smetanu. Ale ne. Ruda to vypravoval s nadsázkou, já jsem rád, že můžeme kombinovat letní přípravu s kondiční vložkou.“ Dávid u Andělů pokračuje. „Ještě jsme to nepodepsali, ale jsme dohodnutí. Mezi mnou a panem Jungem panuje obrovská důvěra, takže můžu říct, že v Mostě zůstávám.“

A zkusí s ním projít do Ligy mistryň, kterou si Černí andělé zkusí vůbec poprvé v historii. České kluby v ní nestartovaly od roku 2011 a ani Most si na ni netroufal. Teď už je to jinak.

„Liga loni zavedla nový model. Nebyl nám úplně jasný, teď už je, takže do toho jdeme. Michalovce toho využily, že po vypadnutí měly lepší nasazení v Poháru EHF, zatímco my v něm šli od začátku na nejtěžší soupeře,“ ozřejmil předseda mistryň Jung.

Jeho celek musí vyhrát kvalifikační turnaj se čtyřmi týmy. „Pak bychom postoupili do skupinové fáze Ligy mistryň. Když vypadneme, jdeme do Poháru EHF,“ přiblížil. „Na začátek musíme složit kauci 17 tisíc eur (téměř půl milionu korun) a potřebujeme, aby nám schválili halu.“

V reglementu se mluví o dvoutisícovém hledišti s tribunami z obou stran. Ani jedno mostecká sportovní hala nesplňuje, vejde se do ní 1 250 diváků. „Musíme ji nafouknout. Ale nastupuje tady reprezentace, a když jsem viděl, v čem se kvalifikace Ligy mistryň hrály, neměl by to být problém.“

Ani kádr nebude problém, klíčové hráčky zůstávají až na Kateřinu Dvořákovou, která uťala kariéru. „Na hřišti díky své fyzičce, ale i pro kabinu a klub jako takový byla velmi důležitá. Doufám, že zůstane v jiné funkci,“ přeje si Jung.

Zvučné posily fanoušci vyhlížet nemají. „Asi je Most daleko. Pár jsme jich oslovili, ale nebudete mi věřit, odmítají nám,“ zaskočilo trenéra Dávida, Junga však to nestresuje: „Hráčky oslovujeme, ale brutálně aktivní v tom nejsme. Naopak se nám daří to, co málokterému klubu v Česku. Že hráčky zůstávají a neutíkají při první nabídce ven. Markétu Jeřábkovou lákali na peníze, jaké v poslední době nedostala žádná česká hráčka, stejně ji to nepřesvědčilo, aby odešla. V klubu panuje neskutečná atmosféra, sounáležitost a klubismus starého ražení.“

Kádr Andělů se doplní přes starší dorost, který získal titul. „Šest holek je v tréninkové skupině s áčkem, program mají uzpůsobený vrcholovému sportu. Všude jinde by už hrály interligu, my jim chceme a budeme dávat prostor,“ plánuje Jung. „Jak trénuje mládež u nás, to nemá v Čechách obdoby. Proto jsou první rok dost často zraněné, protože přecházejí ze tří tréninků týdně na dvanáct. Jsou to ohromné talenty, všichni budou překvapení.“