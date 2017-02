Liberečtí volejbalisté prohráli s Italy a už vědí, že budou poslední

Svěřenci trenéra Michala Nekoly po úvodní domácí porážce 2:3 s Rzeszówem třikrát za sebou neuhráli ani set, to se jim podařilo až nyní.

Italský tým se dostal do čela tabulky před Berlín, který má rovněž 12 bodů, ale horší poměr setů. S Civitanovou se liberecká Dukla utkala také v minulém ročníku Ligy mistrů a všechny tři dosavadní zápasy skončily její prohrou ve třech setech.

Liberec ale tentokrát dokázal v úvodní sadě favorita zaskočit. Hostům nestačil ani náskok 16:10, v závěru setu otočil skóre univerzál Patucha a setbol proměnil drzou ulívkou nahrávač Janouch.

Dukla dál hrála odvážně a leccos jí vycházelo, takže i v druhé sadě zlikvidovala ztrátu a do koncovky šla po Galabovově esu s nadějným vedením 21:17. Setbol ale Patucha proti precizně sestavenému bloku neproměnil, Liberečtí následně nevyužili ani tři další a prohráli 28:30.

Trenér Blengini hledal optimální sestavu, na hřiště poslal i zlínského rodáka a bývalého italského reprezentanta Kováře. Na druhé straně ale hosté dávali soustředěným výkonem najevo, že si jsou libereckého nebezpečí dobře vědomi.

Třetí dějství Dukla rovněž ztratila nejtěsnějším rozdílem dvou míčů, ve čtvrtém už ale pod tlakem chybovala mnohem častěji.

„Bojovali jsme až do poslední chvíle, byť ten poslední set výsledkem tak nevypadal. Ale oni potvrdili v koncovkách kvalitu. Ubránili nás na síti, my jsme to prostě neubouchali,“ řekl České televizi smečař Jan Galabov.

V posledním kole Ligy mistrů nastoupí Liberec 1. března v Polsku proti Rzeszówu.

Volejbalová Liga mistrů Utkání 5. kola skupiny B Liberec - Civitanova 1:3 (22, -28, -23, -14)

Rozhodčí: Ujháziová (Maď.), Zenovič (Rus.). Čas: 114 min. Diváci: 2 150.

Sestava a body Liberce: Janouch 3, Galabov 18, Veselý 8, Patucha 14, T. Kriško 1, Leikep 8, libero Kopáček - Stolc 11, Správka, Piskáček. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Civitanovy: Sokolov a Juantorena po 18, Stankovič 9. Další zápas:

Berlín - Rzeszów 3:2 (20, 22, -21, -20, 13)