Nymburk vyzve Monako, jednoho z favoritů basketbalové Ligy mistrů

Český mistr už je sice v podstatě bez šancí na zlepšení své pozice v tabulce, potřebuje však vyhrát, aby v souboji se Soluní na dálku získal třetí místo. Také by rád prodloužil domácí neporazitelnost v pohárech trvající jedenáct zápasů od listopadu 2015.

Utkání v Nymburce začne v úterý v 18:30 v přímém přenosu O2 Sport.

Nymburk ztrácí na druhý Banvit jedinou výhru, ale turecký celek sehraje poslední dva zápasy proti outsiderům skupiny Domžale a Aarhusu a cokoli jiného než dvě výhry by bylo velkým překvapením. Nymburk zakončí skupinu za týden v Domžale, ale předtím ještě vyzve Monako, které si může v Nymburce definitivně zajistit prvenství ve skupině. S jedinou porážkou od Banvitu je nejlepším celkem celé soutěže, navíc jde o lídra francouzské ligy.

V prvním vzájemném utkání v listopadu nezvládl Nymburk druhý poločas a nakonec prohrál o 19 bodů. „V Monaku jsme dostali docela sodu, když jsme neudrželi jejich tempo, takže je na čase, abychom jim to vrátili,“ řekl Vojtěch Hruban. „Je to suverénně nejtěžší tým, který k nám v poslední době přijel. Myslím, že to bude dobrý souboj, který by měl diváky bavit,“ dodal.

Monako září především v obraně, kterou má nejlepší ze všech týmů v Lize mistrů, když soupeřům dovoluje v průměru jen 64,8 bodu na utkání. Nymburk má naopak s průměrem 81,8 bodu na utkání čtvrtý nejlepší útok soutěže.

„V utkání nebudeme favority, ale můžeme je v pohodě porazit. Ve špatné formě teď nehrajeme. Nemůžeme čekat, že bychom po třiceti minutách vedli o dvacet bodů. Může to být i remíza, ale hlavní bude udržet s nimi tempo po celých čtyřicet minut,“ uvedl Hruban.

Monako má vyrovnaný kádr bez výrazné hvězdy. Nejlepším střelcem je s průměrem 12,5 bodu na utkání rozehrávač Dee Bost. V prvním utkání s Nymburkem se prosazoval také Zack Wright a na perimetru jsou nebezpeční Yakuba Ouattara a Ukrajinec Sergij Gladyr. Pod košem jsou zkušení Američané John Bryant a Nik Caner-Medley či dvojnásobný francouzský šampion Amara Sy.