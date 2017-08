V novém týmu libereckých volejbalistek jsou reprezentantky i Francouzka

Vrátit do Liberce po šesti letech extraligu volejbalistek, nově pod hlavičkou Dukly, která poskytuje peníze a zázemí, není nějaká unáhlená akce, ale dlouho chystaný projekt. Letos přišla ta správná chvíle ho uskutečnit.

Kádr volejbalistek Dukly Liberec pro sezonu 2017/18 Nahrávačky: Laurianne Delebarreová (Fr.), Karolína Vaňková (ČR) Univerzálka: Romana Krišková (Sloven.) Smečařky: Romana Staňková (ČR), Lucia Mikšíková (Sloven.), Markéta Veselá (ČR), Markéta Hanzlová (ČR) Blokařky: Kateřina Kohoutová (ČR), Laura Holubcová (ČR), Michaela Nečasová (ČR) Libero: Veronika Dostálová (ČR)

Klíčovým mužem zrodu volejbalového týmu žen Dukla Liberec je trenér Josef Smolka mladší. Spolu se svým asistentem Liborem Gálikem, naposledy koučem Přerova a zkušeným odborníkem na ženský volejbal, od ledna složitě a zároveň velmi pečlivě vybírali kádr pro nový extraligový klub. A vznikl velmi zajímavý mix zkušenosti a mládí, který výrazně oživí českou volejbalovou scénu. Ženská Dukla by chtěla prohánět nejlepší týmy posledních let Prostějov a Olomouc a v horizontu tří až pěti let dokonce dobýt český mistrovský titul.

„Stavět úplně nový tým je příšerné, protože když je něco nové a podmínky jsou nadstandardní, tak mezi hráčkami panuje určitá nedůvěra. To se prolomilo až časem, když ty hráčky viděly, že to, co říkáme, je pravda,“ popsal Josef Smolka. „Sestavit kádr bylo složité, protože trh je malý, sehnat kvalitní českou hráčku je velký problém a utratili jsme strašně moc peněz za jejich příchod k nám. Sledovali jsme vytipované hráčky už od ledna, nasbírali jsme spoustu materiálu z české a slovenské extraligy i ze zahraničí a pokusili jsme se vybrat ty pro náš nový klub nejlepší. A máme i hráčky, které s volejbalem začínaly v Liberci, což je důležité.“ Hlavními oporami Liberce by měly být 30letá francouzská nahrávačka Delebarreová, která prošla ve Francii předními kluby, české reprezentantky libero Dostálová a blokařka Kohoutová, které včera začaly s národním týmem kvalifikaci o MS, a také reprezentantky Slovenska Krišková a Mikšíková.

Kuriozitou v klubu je početné rodinné spojení týmů mužů a žen, za který budou bojovat manželky blokařů Dukly Holubce a Veselého a Krišková je zase sestrou smečaře Kriška. Příbuzenské vazby by se daly čekat i u dvojice Staňková a blokařský veterán Staněk, ale v tomto případě jde jen o shodu jmen.

Volejbalistky Liberce začaly přípravu na tradičním turnaji v Dřevěnici a premiéru v extralize budou mít v domácím prostředí haly Dukly v 1. kole 14. října proti KP Brno.