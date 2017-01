Liberečtí stolní tenisté dominovali, aplaus ale sklidila i legenda Panský

Něco podobného český vrcholový sport zažil sotvakdy. V Liberci se proti sobě v extralize stolního tenisu v sobotu postavili hráči, mezi nimiž byl věkový rozdíl 41 let.

Šestapadesátiletý Jindřich Panský z KT Praha, dvojnásobný vicemistr světa ve čtyřhrách, se střetl s patnáctiletým Janem Valentou, tenistou SKST Liberec a nejlepším českým kadetem.

Panský se ještě úplně nezotavil po nemoci a Valenta ho porazil po vyrovnaném boji 3:0. K vítězství SKST 4:0 přispěl dvěma body, když zdolal také Petra Javůrka, bronzového medailistu na mistrovství světa družstev z roku 1991.

Hráči SKST si tak po předchozí páteční jasné prohře 0:4 s Františkovým Lázněmi udrželi naději na postup do osmičlenného play-off.

„Výhry nad Panským si hodně cením. Dneska se mi dařilo, měl jsem rychlé nohy a skoro jsem nekazil,“ řekl Jan Valenta. „Panský ukázal své zkušenosti a výbornou ruku. Při hře hodně přemýšlí, v extralize patří mezi nejchytřejší hráče.“

Panský před sobotním zápasem předčil Valentu v bilanci vítězství a proher. Vyhrál přes 40 procent utkání. Kvůli dvěma porážkám v Liberci (podlehl i Jakubu Seibertovi) se ale propadl za Valentu.

„Na konci roku jsem byl nemocný a chybělo mi pár hodin tréninku,“ upozornil Panský. „Při zápase s Valentou i se Seibertem jsem kazil lehké balony. Valenta je talentovaný, ale čeká ho ještě dlouhá cesta k úspěchu.“ Za pár let by se oba mohli potkat v jiných rolích. Panský totiž trénuje českou mužskou reprezentaci.

Do Liberce přicestoval i Panského parťák ze čtyřhry Milan Orlowski. V roce 1985 získali pro Československo stříbro z mistrovství světa, druhé místo bral Panský na mistrovství světa i s Marií Hrachovou. Orlowski vyhrál mistrovství Evropy ve dvouhře již v roce 1974 a v družstvech vybojoval tři bronzy na MS.

V Liberci nenastoupil a dělal Panskému, Javůrkovi a Havlíkovi kouče, ale v 64 letech (!) si připsal v probíhající extraligové sezoně šest zápasů a jeden z nich vyhrál.

„Je úžasné, v jaké formě se Orlowski s Panským drží,“ poznamenal manažer libereckého SKST Martin Protiva.

Na slavné borce z KT Praha vyrazil do Liberce až z Nového Boru stolní tenista Petr Vojtěch. „Zápas jsem si dal do programu už v prosinci,“ svěřil se. „Orlowski je o osm let starší než já a v dětství byl mým obrovským vzorem. Škoda, že nehrál, ale i tak ho obdivuju, že i ve svém věku nastupuje v extralize.“

Asi 150 nadšených diváků ocenilo nejen Panského a Javůrka, ale rovněž domácího Josefa Medka. Stolní tenista s fantastickým bekhendem, ale s horším pohybem, vyhrál v základní části extraligy skoro po dvou letech. Zvítězil 3:1 nad Havlíkem.