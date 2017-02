Liberecké volejbalisty čeká důležitý boj o pozici v play-off

Liberečtí obhájci mistrovských titulů z posledních dvou let jsou ve vyrovnaném středu tabulky nečekaně až sedmí a nutně se potřebují posunout do elitní čtyřky, aby ve vyřazovacích bojích začínali dvakrát v domácím prostředí.

Příbram je pátá, na Duklu má náskok tří bodů a po skončení dnešního utkání budou do konce základní části zbývat už jen dvě kola.

„Je to pro nás velmi důležitý zápas. Výhra za tři body by nás posunula výš, ale první čtyřku by nám ještě nezaručila. Každopádně si chceme pro play-off vybudovat lepší pozici, než na které jsme teď,“ řekl Michal Nekola, kouč Dukly.

Jeho svěřenci předvedli minulou středu doma v Lize mistrů skvělý výkon proti italskému superfavoritovi Civitanově, byli velmi blízko senzačnímu zisku bodu, ale nakonec 1:3 prohráli.

„Rádi bychom to přenesli i do extraligy, ale zatím se nám to moc nedařilo. Výborné výkony střídaly výrazně slabší, ale teď to už chceme prolomit. Proti Příbrami jdeme jednoznačně za ziskem tří bodů,“ velí Nekola.