Přestupový hit: Liberec zlákala i volejbalovou hvězdu Štokra

Volejbalový klub Dukla Liberec se stal mocným vítězným králem přestupového boje o česká hvězdná jména, která se po letech v předních zahraničních klubech vrátila domů do Česka.

Po kapitánovi reprezentace, blokaři Aleši Holubcovi, kterého Dukla získala před dvěma týdny, přichází pod Ještěd i nejlepší český volejbalista posledních let Jan Štokr. V Liberci se v pondělí dohodl na tříleté smlouvě.

„O Honzu Štokra jsem měl zájem už asi před patnácti lety, ale on šel do ciziny. Věděl jsem, že už plánoval návrat domů a teď nastal ten pravý čas. Dal jsem mu nabídku a jsem rád, že jsme se dohodli, protože zájem měly samozřejmě i jiné kluby,“ řekl Pavel Šimoníček, šéf VK Dukla.

Ve srovnání s fotbalem je to podobné, jako kdyby se do Česka vrátil po dlouholetém úspěšném angažmá v Anglii gólman Petr Čech, mnohonásobný vítěz českých anket Fotbalista roku a Zlatý míč, a přestoupil třeba do Sparty.

Čtyřiatřicetiletý Štokr totiž vyhrál v pátek anketu Volejbalista roku 2017 a celkově se stal nejlepším českým volejbalistou sezony už počtvrté: vyhrál vloni i v letech 2013 a 2012.

Po korejském angažmá se minulý rok vrátil do italského velkoklubu Trentina. „Měl jsem trošku problémy s trenérem a po mistrovství světa klubů jsem nehrál. Po Vánocích se to zlepšilo, zase jsem se volejbalem bavil a dokázal jsem si, že to dokážu,“ uvedl pro ČTK Jan Štokr.

S Trentinem ale nezískal žádnou trofej. Prohrál ve finále Italského poháru i ligy a také ve finále Poháru CEV. „Byli jsme pořád druzí, ale jinak to byla úspěšná sezona. Můžu být spokojený,“ tvrdil Štokr, jehož novým klubem se stala Dukla Liberec.

„S návratem jsem koketoval už vloni, protože jsem byl docela unavený z té Koreje, ale ještě přišla zajímavá nabídka z Trenta. Letos už mě nic nezlomilo, syn půjde v Čechách do školy, se ženou za mnou teď jen dojížděli, a to už mě trošku semlelo, rodina mi chyběla,“ vysvětlil Jan Štokr.

„Měl jsem sice ještě dost nabídek z dobrých mančaftů, ale už se mi fakt chtělo domů. A po rozhovorech s Pavlem Šimoníčkem i libereckým trenérem Nekolou jsem se rozhodl pro Duklu. Je to špičkový český klub s kvalitním zázemím a dalším důležitým důvodem byl i fakt, že to mám do Liberce blízko, protože bydlíme u Hradce Králové,“ popsal Štokr.

Volejbalisté Dukly po titulech z let 2015 a 2016 letos vybojovali extraligový bronz a s duem českých hvězd Štokr–Holubec by se opět chtěli vrátit na zlatý český trůn.

V týmu Dukly se tak mění dvojice univerzálů. Místo Poláka Patuchy a Kramara nastupuje nový, věkově výrazně rozdílný pár: velezkušený Štokr a talentovaný člen české juniorské reprezentace Patrik Indra z Velkého Meziříčí.