Štokr poprvé v akci: volejbalisté Liberce pořádají turnaj

Liberci budou kvůli startu na aktuálně hraném ME v Polsku chybět reprezentanti Janouch, posila Holubec a Galabov a samozřejmě i kouč národního týmu Michal Nekola. Místo něj na turnaji povede bronzové medailisty z loňské extraligové sezony, stejně jako zatím v celé letní přípravě, jeho asistent Vladan Merta.

PROGRAM TURNAJE Čtvrtek 31. srpna

LIBEREC - Příbram (11.00)

Od. Voda - Benátky (13.00)

LIBEREC - Ústí n. L. (15.00)

Příbram - Benátky (17.00)

Od. Voda - Ústí n. L. (19.00)

Pátek 1. září

Ústí n. L. - Benátky (11.00)

Od. Voda - Příbram (13.00)

LIBEREC - Benátky (15.00)

Příbram - Ústí n. L. (17.00)

LIBEREC - Od. Voda (19.00)

„Pokud český tým vypadne na šampionátu v osmifinále, někdo z nich by se mohl v pátek na turnaji objevit,“ naznačil Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu. Čeští volejbalisté budou o postup do čtvrtfinále ME bojovat s Francií ve středu.

Velkým lákadlem pro příznivce Dukly bude první start druhé letní hvězdné posily univerzála Jana Štokra, čtyřnásobného nejlepšího českého volejbalisty roku. V libereckém týmu dále nastoupí mladí nahrávači Piskáček a Srb, univerzál a další novic v kádru Indra, blokaři Staněk, Veselý a Leikep, smečaři Správka, Kriško a Kroužek a libera Kopáček s Kuncem.

Hrát se bude na dva vítězné sety, vstup je zdarma.