Volejbalisté Liberce vyzvou Civitanovu plnou volejbalových hvězd

Proti jednomu z nejlepších mužstev světa se dnes postaví volejbalisté Dukly Liberec. Čeští šampioni nastoupí k poslednímu domácímu duelu v základní skupině B Ligy mistrů a soupeřem bude hvězdná Civitanova.

Italský tým vládne tamní nejvyšší soutěži, je finalistou domácího poháru a vloni skončil v prestižní evropské soutěži Lize mistrů bronzový. „Civitanova je dlouhodobě top tým světa nabitý hvězdami a reprezentanty řady zemí. Co víc by si diváci mohli přát. Věřím, že jich přijde co nejvíc,“ přeje si Michal Nekola, liberecký kouč.

Dukla zatím získala ve skupině ve čtyřech kolech bod za porážku 2:3 s polským Rzeszówem, v čele je Berlín o bod před Civitanovou.

„I když moc šancí nemáme, do utkání musíme jít s tím, že chceme vyhrát. V předchozích zápasech Ligy mistrů jsme se špičkovými celky prohráli, ale do stavu kolem dvaceti jsme, dá se říct, drželi kontakt. Reálně bude úspěch dostat se v každém setu přes těch dvacet bodů a klíčem k tomu bude kvalitní servis, agresivita a nasazení,“ řekl Nekola.

Hru Civitanovy tvoří hlavně americký nahrávač Christenson, Kubánec Juantorena na smeči, jenž reprezentuje Itálii, bulharský univerzál Sokolov, srbský blokař Stankovič či rodák ze Zlína smečař Jiří Kovář, dnes už člen italského národního týmu.

Vstupné na dnešní atraktivní volejbalový duel v aréně je sto korun, děti do 140 cm jdou za korunu.