Nekola: Zlepšili jsme se na servisu a Kladno mělo najednou problémy

Kladenští naposledy prohráli v prvním kole, ale pak triumfovali ve 13 zápasech za sebou. Liberečtí hnaní nabitou halou sice prohráli poměrně snadno první set, ale v dalších třech už prakticky nedali zaskočenému soupeři šanci a zápas otočili.

„Jednoznačně ten zápas rozhodl servis. V prvním setu jsme na něm byli úplně neškodní a Kladno dominovalo v útoku, protože mělo výborně přihráno. Pak jsme na podání výrazně přitlačili a soupeř měl najednou problémy. O tom svědčí počet našich úspěšných bloků, v prvním setu nula, v dalších třech čtrnáct,“ popsal Michal Nekola, liberecký trenér. „Díky tomu, že se uzdravili marodi Veselý s Kriškem, je naše tréninková činnost lepší a komplexnější, takže se už i naše hra posouvá směrem dál tam, kam bychom chtěli.“

Kapitánem Kladna je blokař Adam Zajíček, který odešel do středočeského klubu v létě právě z Liberce, kde strávil tři roky a pomohl týmu k mistrovským titulům v minulých dvou sezonách.

„Do Liberce se budu vždycky rád vracet, ale ta prohra mě samozřejmě štve. Chtěli jsme tady prodloužit naši sérii, ale kromě prvního setu jsme neměli co nabídnout,“ litoval Adam Zajíček. „Liberec pak hrál velmi dobře, my jsme mu to usnadnili neškodným servisem a ke konci jsme zápas až odchodili, a to se nedá.“

Nejlepší zápas od svého letního příchodu z Odoleny Vody zažil v dresu Dukly levoruký univerzál Filip Kramar, jenž přispěl k výhře nad Kladnem 17 body.

„Dosud jsem byl, bohužel, pro klub jen zklamání a přítěž. Když jsem dostal šanci, tak se mi vůbec nedařilo, dělal jsem spoustu chyb, nebyl jsem dost razantní, neskládal jsem balony. Prostě hrůza, ani jsem se na to nemohl sám dívat,“ tvrdil sebekriticky zkušený 32letý Kramar. „Takže jsem moc rád, že se mi tenhle zápas proti Kladnu konečně aspoň trochu povedl. Věřím, že mi to psychicky pomůže a snad už to bude z mé strany dobré.“

Volejbalisté Liberce sice snížili z 3. místa na Kladno ztrátu, ta je ale sedm kol před koncem základní části přesto stále drtivá: 11 bodů. Druhé Karlovarsko je navíc před Duklou také výrazně o sedm bodů.

„Ty odstupy jsou opravdu velké, protože jsme v předchozích kolech zbytečně poztráceli spoustu bodů. Chceme skončit co nejvýš a věřím, že minimálně to třetí místo pro play-off udržíme,“ řekl Nekola.