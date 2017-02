Mistrovský Liberec se trápí. Zvedne se proti silnému Karlovarsku?

Zatímco v minulých dvou sezonách byli volejbalisté liberecké Dukly zvyklí v extralize takřka neustále jen vítězit a dobyli dva mistrovské tituly, letos se musejí potýkat s novou nepříjemnou situací.

Po 17 kolech mají na kontě jen deset výher a nezvyklých sedm porážek, a v tabulce se propadli až na 6. příčku. Pokud v závěru nezaberou, nevkročí do čtvrtfinále play-off po dlouhé době s výhodou prvních dvou zápasů v domácím prostředí.

„Je fakt, že jsme s takovými výsledky nepočítali a je to pro nás nová situace. Bojujeme s tím a chceme naše postavení po základní části posunout co nejvýš, kam to půjde,“ řekl kouč Michal Nekola. „S hráči jsme měli pohovory, snažíme se to řešit a kluci jsou odhodlaní bojovat. V současné situaci nám nezbývá nic jiného, než dál tvrdě pracovat a dokázat, že volejbal pořád umíme.“

Dukla neměla ideální letní přípravu, v jejíž drtivé části chyběli kvůli reprezentačním povinnostem trenér Nekola i opory Janouch, Leikep či Galabov, navíc až na začátku tohoto roku se mohli po půlročním léčení zraněných kolen postupně zapojit zkušení Kriško a Veselý. Tým navíc provázejí velké výkyvy formy. Liberečtí dokázali před třemi týdny po výborném výkonu porazit lídra z Kladna, ale naposledy jasně 0:3 padli na hřišti osmé Odoleny Vody.

„V těch dvou mistrovských letech jsme krizové momenty v důležitých koncovkách zvládali a byli psychicky nahoře. Teď se to otočilo a když se něco nepovede, tak se v tom topíme,“ uvedl Nekola. „Samozřejmě nám není jedno, kolikátí po základní části skončíme, ale na druhou stranu pro nás bude hlavně důležité dokonale vyladit formu na play-off, kde se bude rozhodovat o úspěchu či neúspěchu v sezoně.“

Do konce chybí pět kol, tabulka je kromě už jasně odskočených prvního Kladna a druhého Karlovarska hodně vyrovnaná a pořadí na dalších místech se ještě může výrazně promíchat. Volejbalisté Dukly aktuálně ztrácejí na třetí Příbram pět bodů.

Liberecký klub připravil pro své fanoušky dárek. Kdo dnes přijde Duklu proti Karlovarsku povzbudit, dostane zdarma lístek na příští středu na utkání Ligy mistrů proti italské Civitanově, které se odehraje v hokejové Home Credit Areně.