Liberečtí florbalisté jsou po roce zpátky v superlize. Cíl: play-off

Florbalisté Liberce se po roční anabázi v první lize bleskově vrátili mezi elitu do Tipsport Superligy. Po loňském sestupu, který potkal klub po dlouhých letech, prvních sedm kol ve druhé nejvyšší soutěži tápali, ale pak se rozjeli k nevídané vítězné jízdě. Až na jednu výjimku ve finálové sérii všechny další zápasy v základní části i v play-off vyhráli a oslavili suverénní návrat.

Pro letošní nováčkovskou sezonu si liberečtí muži stanovili jednoznačný cíl – postup do play-off. Mezi elitní osmičku se totiž naposledy dostali v extraligové sezoně 2010/11.

„Myslíme si, že play-off letos není nereálné. Mužstvo se v první lize neuvěřitelně semklo a má morální sílu,“ tvrdí František Příhoda, prezident libereckého klubu.

K tomuto optimismu svádí skutečnost, že klíčoví hráči z uplynulé postupové sezony v Liberci zůstali. Severočechy táhla zejména první pětka v čele s excelentním Radkem Valešem. Mladý forvard odehrál v základní části a v play-off celkem 29 zápasů, ve kterých nastřádal neuvěřitelných 99 bodů (41+58). Zdatně mu sekundoval jeho útočný parťák a nejlepší střelec první ligy Prokop Ferdan se 49 góly.

„Pro nás je strašně důležité, že kompletní první pětka zůstala pohromadě. To jeden z těch dílčích kroků, které by nám měly v Superlize pomoct,“ tvrdí kouč Jan Král.

Další dobrou zprávou je, že se do Liberce po čtyřletém angažmá v předním českém klubu Mladé Boleslavi vrací zkušený útočník Petr Salát, jenž byl v libereckém týmu vždy nejproduktivnějším hráčem. S kariérou naopak skončili ostřílení borci kapitán Marek Štěpánek a gólman Vít Vaníček, Martin Blažek odešel do Pelhřimova.

Liberecké čeká v sobotu v hale Dukly hned v 1. kole jeden z největších soků v boji o play-off tým Ostravy. Před utkáním budou představeny nové logo a dresy FBC Liberec.

Superliga letos zažije derniéru s dvanácti týmy, chystá se její rozšíření na čtrnáct.

Ženy mají v úvodu krutý los

Florbalistky Liberce narazí v prvních čtyřech kolech na nejlepší čtyři celky minulé sezony. Zítra hrají v Praze s Herbadentem, pak mají doma Chodov, venku Bohemians a doma mistrovské Vítkovice.

V minulé sezoně se Crazy Girls probily do osmičlenného play-off až v posledním kole základní části, letos chtějí proklouznout do elitní osmičky mnohem klidněji.

„Tým má na to, aby hrál pohodově mezi prvními osmi, i když jako obvykle prošel přes léto velkou hráčskou obměnou. Máme v kádru hodně loňských nadějných juniorek, ale také zkušené hráčky, na které budeme spoléhat,“ naznačil Petr Horáček, jenž povýšil z role asistenta dlouholeté trenérky Lenky Bartošové na post hlavního kouče žen.

Klíčovou tahounkou mladého družstva Crazy Girls by měla být reprezentantka Hana Koníčková, která se do Liberce vrátila po roce z Finska, kde získala titul. Sekundovat by jí měly hlavně členka ruského národního týmu Oksana Šamaninová a loňská kapitánka Klára Leierová.