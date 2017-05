Liberec sahal po play-off, nakonec ho čekaly nervy až do konce

Ten nejjistější první byl probít se po základní části do osmičlenného play-off, to jim ale v posledním kole uniklo. Druhá možnost záchrany se rýsovala v play-down, v nervydrásající sérii však prohráli doma rozhodující sedmý zápas s Pardubicemi.

Poslední třetí variantou udržení byla baráž s prvoligovým Hattrickem Brno, kterou Liberečtí po domácí jasné výhře 9:3 a dvou těsných vítězstvích 4:3 a 7:6 na palubovce Moravanů nakonec zvládli 3:0 na zápasy.

„Cíl udržet superligu jsme splnili, napotřetí jsme to naštěstí dali, ale byly to podle mě zbytečné nervy. Mrzí mě, že jsme neuhráli to play-off, protože jsme to v závěrečných kolech základní části měli ve svých rukách, byl by klid a pro ty naše kluky by byla velká odměna hrát play-off. Bohužel jsme ty důležité momenty nezvládli, stejně jako v sérii s Pardubicemi,“ konstatoval zkušený odborník Zdeněk Skružný, který vedl liberecký tým v trenérské dvojici s Janem Králem.

Florbalisté Liberce pak podle něho potvrdili v baráži s Hattrickem Brno větší kvalitu kádru a zaslouženě superligu udrželi.

„Věřili jsme si, v prvním zápase jsme v pohodě dominovali, ale v Brně jsme se o výsledek dvakrát zbytečně strachovali až do konce. Herně jsme byli jednoznačně lepší, ale měli jsme to potvrdit klidněji a výraznějšími výhrami,“ mrzelo Skružného. „V příštím týdnu začneme jednat o složení kádru pro příští superligovou sezonu a rádi bychom ten základ z letošní sezony udrželi pohromadě.“