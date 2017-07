Mozek je zabiják, poslechl jsem srdce, vysvětlil své gesto Hamilton

Hamilton finskému jezdci oplatil podobné gesto, když mu Bottas o pár kol dřív uvolnil cestu, aby mohl trojnásobný mistr světa zaútočit na vedoucí vozy Ferrari. To se mu nakonec nepovedlo a Sebastian Vettel dojel první a zvýšil náskok před Hamiltonem v pořadí šampionátu na 14 bodů. Druhý na Hungaroringu skončil Kimi Räikkönen.

„Chci získat šampionát čestně. Nevím, jestli se mi to někdy vrátí. Ať už v dobrém, nebo špatném,“ prohlásil Hamilton. „Myslím, že dnes jsem se zachoval správně,“ přidal dvaatřicetiletý pilot. Kdyby dojel na třetím místě, ztrácel by na vedoucího Vettela v šampionátu jedenáct bodů.

Nakonec tak neučinil i proto, že 25 kol před koncem, kdy Hamilton stahoval ztrátu na vedoucí Ferrari, ho pustil Bottas před sebe. Pětinásobný vítěz maďarské Grand Prix ale Räikkönena ani Vettela nedohnal, v posledním kole proto zvolnil, aby ho mohl o sedm sekund pomalejší Fin předjet.

„Rozhodl jsem se víc srdcem než hlavou. Mozek je spíš zabiják, protože každý bod se počítá a je to buď, a nebo. Ale srdce mi řeklo, že pustit Valtteriho je správná věc,“ podotkl Hamilton. „Stejně jako jemu tým řekl, aby udělal to, co má, tak stejná pravidla platí pro mě.“

„Snad jsem dneska ukázal, že držím slovo a že jsem týmový hráč. Věřím, že když v životě děláte dobré věci, tak se vám to vrátí,“ prohlásil Hamilton.