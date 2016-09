Hamilton může napodobit Fangia, v Monze útočí na vítězný hattrick

V centru pozornosti však bude i druhý muž minulého závodu v Belgii Max Verstappen. Osmnáctiletý Nizozemec totiž ve Spa v první zatáčce po startu způsobil agresivní obrannou jízdou nehodu, do níž se zapletli Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel, oba piloti stáje Ferrari, jejíž domovské sídlo je právě v Monze.

„Říkal jsem mu, ať nikomu nevykládá, kde tady v Monze bydlí. Bude tady asi pár naštvaných fanoušků,“ vtipkoval Christian Horner, šéf stáje Red Bull, za kterou Verstappen závodí.

Okruh v Monze dějiště čtrnáctého závodu mistrovství světa formule 1 Délka okruhu: 5,793 km. Délka závodu: 53 kol = 306,720 km. Počet pravých zatáček: 7 Počet levých zatáček: 4 Počet odjetých Velkých cen: 65 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher - 5, Ferrari - 18 Nejvíce pole position: Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio - 5, Ferrari - 19 Nejrychlejší kolo v závodu: 2004, Rubens Barrichello (Braz./Ferrari) - 1:21,046 min. = 249,320 km/h. Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2004, Barrichello - 1:20,089 = 253,863 km/h. Nejrychlejší závod: 2003, Michael Schumacher (Něm./Ferrari) - 1:14:19,838 = 247,586 km/h. Vítězové předchozích závodů:

2005 - Juan Pablo Montoya (Kol./McLaren)

2006 - Michael Schumacher (Něm./Ferrari)

2007 - Fernando Alonso (Šp./McLaren)

2008 - Sebastian Vettel (Něm./Toro Rosso)

2009 - Rubens Barrichello (Braz./Brawn)

2010 - Fernando Alonso (Šp./Ferrari)

2011 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull)

2012 - Lewis Hamilton (Brit./McLaren)

2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Nizozemec vinu odmítá. „Myslím, že tak zkušení jezdci by takovou situaci měli zvládnout a ne pak svádět všechnu vinu na mě,“ uvedl Verstappen. „Vettel samozřejmě může tady v Monze přijít, abychom si to vyříkali, ale v první řadě by si měl uvědomit, co v té první zatáčce udělal,“ prohlásil.

V Monze by se nic takového stát nemuselo, protože okruh nemá tolik těsných zatáček a je nejrychlejší v seriálu. Piloti dosahují rychlosti až 360 km/h. I proto se opět očekává dominance mercedesů s Britem Hamiltonem, který se v Belgii posunul z posledního místa na startu na třetí pozici, a s vítězným Němcem Nicem Rosbergem. O vítězství mezi „zbytkem světa“ se utkají vozy Ferrari a Red Bullu.

Pro Verstappena neměl příliš pochopení šéf stáje Mercedes Toto Wolff. „Ukázal lokty, nemá strach ani respekt,“ prohlásil na adresu jezdce, který jako nejmladší v historii vyhrál ve Španělsku a v minulém závodu startoval z druhého místa. „Připomíná mi Hamiltona a Ayrtona Sennu. Vidíte, že má velký hlad po úspěchu, ale může to skončit velkým průšvihem ve zdi. Je to čerstvý, ale nebezpečný vítr,“ uvedl.

Wolff se pochopitelně obává o své piloty, kteří kralují šampionátu a bojují mezi sebou o vedení. S náskokem devíti bodů je v čele Hamilton před Rosbergem. Brit v minulém závodu ukázal skvělé schopnosti a tentokrát bude mít pod kapotou čerstvou sílu nového motoru.

„Rychlost, historie a atmosféra. Tenhle okruh je magický,“ uvedl před startem v Monze Hamilton. „Vyhrál jsem tu dvakrát za sebou a chci i potřetí,“ dodal.

Mercedesy vyhrály 44 z posledních 51 závodů a dvanáct ze třinácti v letošní sezoně. Hamilton i Rosberg mají po šesti triumfech v tomto roce. Jediným dalším vítězem je právě Verstappen.