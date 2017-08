Chomutov v basketu znovu sílí. Do druhé ligy proletíme, věří Levharti

„NBL je ambice, o které můžeme mluvit jako o snu. Fanouškovský tlak je, abychom se dostali co nejdál. Aby se tady hrála taková liga, na kterou by se dalo koukat,“ tvrdí Jakub Kadlec, jeden ze spolumajitelů klubu na vzestupu.

Co se stalo od léta 2013?

Liga se pustila, nebyly finance. A klub se budoval kompletně od začátku, od mládežnických kategorií. Vznikl nový náborový systém, začalo se pracovat s dětmi. Podařilo se nám stavět pyramidu od základny až nahoru. A tenhle rok poprvé můžeme seniorskou soutěž poskládat na našich odchovancích. Nejen mužskou, ale i ženskou část.

Jaké soutěže budete hrát?

Ženy 2. ligu. Chlapi budou v Severočeské lize s tím, že ambice je dostat se do dvou let výš, minimálně do 2. ligy, což je třetí nejvyšší soutěž. Naši junioři minulý rok hráli extraligu, už jsou použitelní do seniorských soutěží. Áčko bude trénovat Pavel Staněk, který u nás hrál ligu. Vrací se to krásně do kolejí, že by se měl hrát pořádný basketbal.

A nechcete ligu koupit?

Touhle cestou jít nechceme. I na základě toho, že by nejvyšší soutěž nebyla uhratelná s našimi kluky. Teď fakt jdeme tvrdě od malých dětí. Od nadcházející sezony máme obsazené všechny ženské dětské kategorie, to samé chceme u kluků.

Obešli byste se v NBL bez cizinců?

Je pro nás inspirativní model Děčína, který staví na lidech - jak tam říkají - se srdíčkem. Teď neplánujeme doplňování zvenku, ale v NBL to bez cizinců nejde. To samé u žen. Jenže potom na to doplácí český basket, nemáme dost hráčů. Viděli jsme na mistrovství Evropy žen, že máme holky, které jsou v kvalitních týmech, ale nejsou vyhrané. Naše strategie je hrát to, na co máme, s odchovanci.

Ligovou éru ještě pamatuje trenér Tomáš Eisner. Jakou má roli?

Udrželi jsme ho od doby, co v Chomutově skončil ligový basketbal. Teď nám děti vytáhl do nejvyšších pater, od minulého roku už Chomutov berou v mládeži mezi top týmy, dostali jsme se do povědomí. Eisner je asistent u národního týmu žen i u ženské U20 a náš hlavní trenér pro ženskou složku.

Proč jste postavili i tým žen?

Abychom holkám, které hrají extraligu do 17 a ligu do 19 let, dali vizi, kam se posouvat. Jakmile tohle není, hned si je týmy rozebírají, tlak je z Prahy a univerzitních měst. Pro nás je seniorská složka nezbytnost.

Nebylo by levnější soustředit se na ženy, dotáhnout je do ŽBL?

Máme 300 dětí, kluky i holky, nevyvyšujeme žádnou složku. U žen je lehčí se dostat do ligy, muži jsou pod tlakem, zvlášť tady v regionu, kde je Ústí a Děčín. Kdo na co bude mít, tam je budeme tlačit. Budou-li mít holky na ŽBL, budeme ji hrát.

Co přesvědčilo Pavla Staňka, že bude trénovat muže?

Viděl potenciál, že chceme dostat do basketu mladé a posunout se dál. Říká, že to dáme dohromady a půjdeme nahoru. Klub šlape. Síla týmu je jednoznačně taková, že by měl bojovat o postup. Vždyť jsme získali ligovou osobnost Pavla Bosáka. Doplnění je tak silné, že bychom měli Severočeskou ligu proletět, ale víte, jak to ve sportu chodí.

Pavel Bosák v dresu Ústí nad Labem

Přestup Bosáka je senzací.

I Pavel vidí, že se to v Chomutově už čtyři roky staví odspodu, že tady má basketbal zase budoucnost. Možná je Pavel trošičku moc na Severočeskou ligu, ale my chceme nahoru a nebojíme se toho.

Jak jste se vůbec dostal k basketbalu v Chomutově vy?

Po odhlášení NBL klub převzal Petr Drobný, který v Chomutově dlouho působil už jako hráč a také u mládeže. On tu skládačku složil a já se přidal postupně, když mi do basketu přišla dcera. Navíc já tenhle sport miluju, odmala jsem ho hrál, i když nikdy jako profesionál. Ostatně klub se snažíme postupně zprofesionalizovat, většina lidí jsou zatím dobrovolníci. Nemáme profisložku. Placení dosud byli dva trenéři, ti jsou pro nás klíčoví.