Český pilot Kopfstein se chce o víkendu v Portu přiblížit medaili

Po pátém závodě letošní sezony Red Bull Air Race drží Petr Kopfstein průběžnou pátou pozici. Pomohla mu k ní i finálová účast při minulém startu v ruské Kazani, kde obsadil čtvrtou příčku.

„Ve finále už jsme hodně riskovali. Nevyšlo to. Ale za čtvrté místo jsme šťastní,“ hodnotí závod Petr Kopfstein. „Díky bodům z Ruska jsme ve hře o nejvyšší místa v celkovém pořadí. Ve zbývajícím třech závodech proto chceme zaútočit na pódiové umístění. Je možné, že se to nepovede, ale rozhodně se o to pokusíme,“ dodává pilot Teamu Spielberg.

Celkové pořadí vede Američan Kirby Chambliss, na kterého Petr ztrácí deset bodů. Od čtvrté příčky, kterou drží Kanaďan Pete McLeod, jej dělí osm bodů. Vzhledem k tomu, že vítěz každého ze zbývajících závodů si připíše 15 bodů, je jasné, že fanoušci budou ve zbytku sezony sledovat dramatickou bitvu o titul.

Návrat na ikonické místo

Její nejbližší dějství se koná už tento víkend v Portu, kde se závodilo v letech 2007 – 2009. Tehdy patřilo město na břehu Atlantiku k nejpopulárnějším destinacím, kterou milovali nejen fanoušci, ale také piloti.

„Porto je i po těch letech pro Red Bull Air Race velmi ikonické. Jedná se o jednu z nejhezčích destinací, na jaké se kdy závodilo. Pro nás všechny je návrat sem velká věc,“ říká nadšeně karlovarský pilot Petr Kopfstein.

Do posledního závodu v roce 2009 zasáhla přesně polovina současného startovního pole. „Jestli to pro zkušenější soupeře může být výhoda? Může. Znají totiž prostředí. My jsme ale strávili spoustu hodin na simulátoru, a tak věřím, že jsme skvěle připraveni,“ říká karlovarský pilot.

Závodit se bude v historickém centru města nad velkolepou řekou Douro. Pořadatelé tu postavili velmi rychlou a přímou trať, jejíž součástí jsou také tři vertikální manévry.

„Trať je extrémně rychlá. Časy budou velmi vyrovnané, protože se na dráze nachází jen minimum míst, na kterých je možné ušetřit nějaký čas. Rozhodovat tak budou především individuální chyby, které může způsobovat i vítr od Atlantiku spolu s velkými turbulencemi ve městech,“ předvídá průběh portugalského závodu Petr Kopfstein.

„Fanoušci uvidí hodně penalt a možná také nějaké diskvalifikace, na jednoduché trati totiž budou všichni spíš riskovat. Pořadatelé proto také raději snížili náletovou rychlost ze 200 na 180 knotů.“

Útok na pódium pokračuje!

Team Spielberg odlétá do Portugalska s jasným cílem – postoupit do Final 4 a zaútočit na pódiové umístění. „Máme rychlé letadlo, jsme dobře připravení a nebudeme se bát riskovat. Chceme být vepředu!“

Zajímavostí je, že před závodem v Portu tým plánoval také významné úpravy, kterými projde letadlo Edge 540 V3 po této sezoně.

„Rozhodli jsme se udělat poměrně zásadní modifikace. V uplynulých dnech jsem je proto objednal a po posledním závodě v Indianapolis projde letadlo významným upgradem,“ dodává karlovarský pilot.