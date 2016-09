König o loučení se Sky: Stáli o mě. Ale lídrů je tam nakoncentrovaných moc

Otázka, kterou v zákulisí Vuelty dostával stále častěji, zněla: Kam se vydá dál? Do kterého týmu?

Proč to už nebude Sky, vysvětloval i v následujícím rozhovoru pro MF DNES.

Jaká byla pro Sky tato Vuelta?

Vzali jsme si z ní všichni velké poučení. Myslím, že v nepovedené etapě na Formigal jsme dostali lekci, kterou v příštích letech celý tým rozhodně zužitkuje.

Chris Froome na vytoužený titul nedosáhl, skončil druhý. Jak na vás působil, když jste se s ním po rozhodující etapě setkal?

Byl už smířený. Věděl, že jsme pro vítězství udělali všechno. Byl i hodně unavený, ale zároveň jako by z něj po té pětiměsíční koncentraci na Tour, Rio a Vueltu konečně cosi spadlo. V neděli byl z Chrise najednou úplně jiný člověk. Na obědě si objednal i sladký koláč a rozplýval se nad tím, jak je super dát si zase něco normálního.

A co vy? Nakolik jste osobně s Vueltou spokojený?

Těší mě, že můj progres trvá, pořád se výkonnostně zlepšuju. Motivuje mě to, abych dál tvrdě pracoval. Myslím, že jsem se tu posunul na další úroveň. Jsem nesmírně vděčný za tu zkušenost i za šanci, že jsem letos mohl jet Grand Tour, protože nebylo úplně stoprocentní, že ji opravdu pojedu. Musel jsem se vypořádat s tříměsíčním zraněním. Nakonec jsem ze sezony vytěžil, co se dalo. Navíc cítím, že mám budoucnost před sebou.

Budoucnost coby jezdec o celkové pořadí na Grand Tour?

Ano. Ověřil jsem si, že už opravdu mohu příště pomýšlet na boj o první pětku. Připravil mě tu o ni vlastně jediný nešťastný moment za celou Vueltu v etapě na Formigal.

Jakou jste tedy měl zpětnou vazbu od Dava Brailsforda, manažera Sky, a sportovních ředitelů?

Dave je toho názoru, že jsem udělal takový pokrok, abych mohl příště jet i o pódium. Ten cíl jsme si před sezonou spolu dali. Ano, můžete jezdit kopce pořád do 15. místa a nakonec se díky tomu třeba dostanete do Top 10, jako to tady předvedl George Benett. Ale to je potom až příliš hra na štěstí. Zato pokud usilujete o Top 5, musíte stále být vepředu. V tomhle směru mi velkou radost udělala i časovka, ve které jsem byl z jezdců na pořadí druhý nejlepší po Chrisovi.

Předloni jste mi v Paříži na konci Tour říkal, že jste po poslední etapě najednou úplně prázdný a emocionálně vyždímaný. V Madridu takový pocit nemáte?

Je to jiné, i když i tady mě ta poslední etapa bolela asi nejvíc ze všech, jak mozek po posledních horách vypnul a hlava už nebyla připravená na závodění. Asi jako byste o volném dni jeli volný trénink a v jeho polovině vám řekli, že máte zase jet závod.

Co vás ještě v sezoně čeká?

Pojedu asi jen tři jednorázovky v Itálii a sezonu ukončím.

Časovka na říjnovém mistrovství světa v Kataru vás neláká?

Ne ne, mistrovství se letos koná dost pozdě. A hlavně to bude časovka po rovině, v té bych asi neměl moc šancí.

Tým, za který budete jezdit v příští sezoně, oznámíte kdy?

Dvacátého září.

Zvažoval jste více možností, kde závodit?

Dnes už všechny stáje první divize mají raději dva lídry na celkové pořadí, aby je rozprostřely do tří Grand Tour. Takže ano, těch týmů, kam bych mohl jít, bylo na výběr docela dost, potenciálně pět.

Ze Sky jste dostal nabídku, abyste u nich zůstal?

Překvapilo mě, že širší veřejnost soudí, že o mě ve Sky na příští sezonu nestáli. Samozřejmě o mě stáli. Byli by sami proti sobě.

Ale vy jste chtěl odejít do týmu, kde znovu budete jasným lídrem na závodech Grand Tour?

Řeknu to takhle: rozhodnutí, které jsem udělal, bylo tím nejlepším, jaké jsem udělat mohl.

Přemýšlel jste dlouho? Na jedné straně byla možnost jezdit za nejbohatší tým světa, jenže bez jasné pozice, a na druhé straně příležitost stát se opět sám lídrem, byť v méně majetném týmu?

Nepřemýšlel jsem ani den. To rozhodnutí bylo ve finále strašně jednoduché. Taky před dvěma lety bylo vlastně jednoduché. Nebylo co řešit, když předloni za mnou přišlo Sky.

Tehdy jste mi říkal, že Sky bude i obrovskou školou, která vám může do budoucna jen prospět, ať už budete závodit kdekoliv.

Přesně tak. Za ty dva roky jsem se toho spoustu naučil a to chci v nejbližších třech letech zužitkovat. Zároveň ale sleduji, že na příští rok má Sky potenciálních lídrů pro Grand Tour aspoň pět. Teď se mezi ně přihlásil i Wout Poels. A čekat před sezonou, jestli se dostanu jako lídr na Grand Tour, nebo ne, by byla podle mě škoda. Ve Sky je prostě potenciálních lídrů nakoncentrovaných až moc, stejně jako kdysi u Armstronga v US Postal, kde také často skupovali ty nejlepší lidi, aby mu nedělali konkurenci.

I Richie Porte, někdejší hlavní pomocník Frooma, to pochopil a po minulé sezoně Sky opustil.

A letos za BMC poprvé zajel výborně celý závod Grand Tour. Nebýt jednoho smolného dne, stál by na Tour dokonce na bedně.