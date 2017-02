Boxerka Kardová sundá helmu. Míří mezi profesionálky

„Tím posledním v uplynulém roce se vlastně završil můj návrat po zdravotních problémech, které jsem v minulosti měla,“ vysvětluje dnes sedmadvacetiletá Kardová, která byla za minulý rok oceněná jako druhá nejlepší amatérská boxerka v Česku.

Nicméně víc než tři tituly už nepřidá. Pro letošní rok se totiž rozhodla pro radikální změnu a z amatérského prostředí se přesouvá do profiringu. Mezi zhruba desítku dalších českých boxerek.

Místo na mezinárodních turnajích teď bude vidět hlavně na různých galavečerech. Sundá helmu, kterou musela dosud mít při zápasech na hlavě. Nasadí si menší rukavice a její duely se ze čtyř kol natáhnou až na možných dvanáct.

„Všechno to směřuju k tomu, abych mohla být víc konkurenceschopná na mezinárodní scéně,“ vysvětluje boxerka, která už je řadu let svěřenkyní známých českých trenérů Oskara Lakomého a Michala Soukupa. K nim přešla před pěti lety do Prahy z českobudějovického klubu.

„Když jste amatérským boxerem, objíždíte různé turnaje a musíte být připravený prakticky pořád, celý rok a to v mých podmínkách, kdy musím chodit do práce, prostě nejde na top úrovni,“ říká Kardová, která pracuje jako osobní trenérka. „Když přejdete do profiringu, víte, že třeba za dva měsíce budete mít zápas, a na to se budete moct víc připravit. A po něm pak zase třeba dohnat práci,“ dodává.

Chce bojovat o pásy

Doufá také, že přechodem se jí podaří najít i sponzory, které může na svých zápasech propagovat. Ani tohle jako amatérka nemohla. „Navíc si myslím, že budu i častěji k vidění při zápasech v Česku, takže i v tomhle ohledu by to mohlo být lepší,“ vypočítává.

I když přechází do profiringu, počítá, že úplnou profesionálkou nebude a dál bude muset chodit do práce. „Na úplné uživení to asi nebude, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál. Když se mi povede sehnat sponzory, třeba by pak mohlo být i víc času na trénink a přípravu,“ přemýšlí.

Přechodem mezi profesionálky se Lenka Kardová vzdává účastí na reprezentačních akcích, na mistrovství světa i Evropy. Místo toho teď hledá promotéra a stáj, za kterou by boxovala, a vyhlíží první zápas.

„Myslím si, že třeba v dubnu, nebo v květnu by to mohlo přijít,“ plánuje. Do ringu v podstatě znovu vstoupí jako nováček. Musí sbírat body a vytvořit si postavení.

A v budoucnu? „Taky bych si chtěla zaboxovat o nějaký pás, ale uvidíme, jak to půjde. Chci, aby byl ten přechod hodně pozvolný,“ říká absolventka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.