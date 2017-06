James hledá pohodu ve víně. Přepisoval historii NBA, jenže prohrává

Buď se zopakuje shoda náhod, ke které muselo dojít loni, aby Cleveland otočil ztrátu 1:3 na zápasy. Nebo se potvrdí, že James je na úrovni nejlepšího basketbalisty historie.

Po dvou zápasech se úkol, stojící před klubem z Ohia, zdá být ještě těžší než před začátkem finále. Warriors soupeře dvakrát celkem hladce přehráli i přesto, že v prvním utkání zahodili spoustu snadných střel a v prvním poločase druhého utkání ztratili 13 míčů.

Pokaždé, když se Cavs pokusili soupeře dotáhnout, měli domácí odpověď. Není jasné, jak by měl někdo bránit, tak silný tým s tolika ofenzivními zbraněmi.

„Myslím si, že jsme z větší části plnili svůj herní plán velmi dobře. Byli jsme daleko tvrdší a hráli daleko víc do koše. Donutili jsme je ke dvaceti ztrátám - a stejně nás přehráli. To znamená, že se musíme o hodně zlepšit,“ řekl James po utkání.

LeBron svou část „dohody“ dodržel. Nastřílel s výbornou úspěšností 29 bodů a dostal se i na 14 asistencí a 11 doskoků, čímž dosáhl na osmý triple-double ve finále a srovnal na prvním místě historických tabulek Magica Johnsona. Durant se Stephenem Currym byli sice skvělí, ale James byl dost možná nejlepším hráčem na hřišti. Měl to podstatně těžší než oba borci Warriors.

„Nevím, co s ním máme dělat. Je jedním z nejlepších hráčů historie, to všichni víme. Už předem tak nějak víme, že bude hrát skvěle,“ pochválil soupeře Steve Kerr, uzdravený trenér Golden State.

I přes to všechno Jamesovy výkony ani náhodou na Warriors nestačí. Dvaatřicetiletá superhvězda vypadala ve čtvrté čtvrtině už velmi unaveně. LeBron poté odmítl jít na tiskovou konferenci a na otázky odpovídal v šatně. Několik otázek reportérů pak odpálil otrávenou odpovědí.

„Jste chytrý člověk? Ptám se, jestli jste chytrý člověk. Takto asi sám víte, co se stane, pokud nevyhrajeme domácí zápasy, a nemusíte se mě ptát,“ zareagoval podrážděně James na otázku reportéra.

James snad už definitivně přesvědčil všechny, aby o něm nepochybovali. V minulých letech by podobné výsledky vzbudily spoustu debat ohledně toho, jestli zvládne James vést svůj tým k titulu. Byl by podroben vlně kritiky. To už teď nehrozí, protože všichni ví, čeho je James schopen.

Série zatím vypadá zatím hodně podobně jako vloni. I tehdy dostali Cavaliers v prvních dvou zápasech v Oaklandu výprask. Dokonce v součtu obou výsledků z loňska prohrávali o 48 bodů a letos „jen“ o 42. Přesto to vypadá, že ještě více trumfů mají nezastavitelní Warriors. Pomůže změna prostředí, když se série stěhuje na dva zápasy do Clevelandu?

„Já osobně mám radši venkovní utkání, protože se tam lépe soustředím, ale vlastně je mi to jedno. Snad ostatním klukům pomůže, jak nás fanoušci poženou a budeme hrát lépe,“ ví James, že on bude hrát znovu skvěle a potřebuje jen větší podporu svých spoluhráčů.

LeBron James dosáhl ve druhém finále na triple-double - stejně jako lídr soupeřů Stephen Curry:

LeBron celkově neprožil příjemných posledních pár dní. Během přípravy na finálovou sérii neznámí vandalové posprejovali Jamesův dům v Los Angeles rasistickými nadávkami.

„Má rodina je v pořádku, to jediné je teď důležité. Ale ukazuje to na to, že rasismus je pořád mezi námi. Říkám svým dětem, že můžou být slavní, jak chtějí, ale stejně je budou lidé urážet. Tímhle si Afroameričané v USA prochází každý den,“ zareagoval James na zprávu o poničení domu.

LeBrona a spol. čeká po příjezdů domů těžká práce. Musí zastavit možná nejlepší tým historie, jak ho odborníci už několikrát pojmenovali. Nevyplatí se však pochyboval o schopnostech hráče s přezdívkou Král.

„Dám si nějaké jídlo a víno a budu v pohodě,“ nabízí James svůj recept na regeneraci po druhém finále.