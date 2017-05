James obral Jordana o rekord a vyznal se z obdivu. Oholí si i hlavu?

Hvězda Clevelandu překonala ikonického Jordana úspěšným trojkovým pokusem v závěru třetí čtvrtiny pátého zápasu finále Východní konference proti Bostonu. Teď ji čekají boje o titul s Golden State.

Před čtvrtečním utkáním ztrácel James na první příčku 28 bodů. On jich však při jasné výhře 135:102 nasázel hned 35. Jeho součet se tak před finálovou sérií prozatím zastavil na 5 995 bodech.

Jamesovým statistikám rozhodně pomohlo, že se chystá už na své sedmé finále NBA v řadě a celkově osmé a stal se vůbec prvním hráčem historie, který čtyřikrát prošel do finále se dvěma různými kluby.

„Je to neuvěřitelné a jsem rád, že jsem mohl něco takového zažít. Věděli jsme to a zahráli tu akci speciálně pro něj. Když se pak trefil, byl to úžasný pocit,“ řekl po utkání Jamesův podkošový spoluhráč Kevin Love.

V letošním play-off James postupně překonal Kobeho Bryanta s 5 640 body a následně i Kareema Abdul-Jabbara s 5 762 body a dalo se očekávat, že Jordana dostihne. Potřeboval na to sice o 33 více zápasů (212), ale zato o 118 méně střeleckých pokusů.

Jamesovou mírnou výhodou je, že od jeho prvního roku v lize (2003) se série prvního kola play-off hraje na čtyři vítězné zápasy místo tří.

„Číslo 23 nosím, protože ho oblékal i Mike. Do basketbalu jsem se zamiloval kvůli Mikovi, pro to, co dokázal. Když koukáte, jak hraje, sledujete boha. Já nemohu být jako on. Svou hru jsem se snažil stavět podle něj,“ složil po utkání poklonu Jordanovi LeBron.

„Nejlepší věc na tom je, že jsem stále sám sebou. Nemusím dávat body, abych ovlivnil zápas, ale pořád na to myslím: pokud nedokážu skórovat, jak můžu zásadně vývoj ovlivnit?“ dodal James na tiskové konferenci.

Vedle sedící ostrostřelec J. R. Smith ho hned se smíchem doplnil: „Vždycky můžeš přihrát mně.“

Na první příčce střeleckých tabulek vyřazovacích bojů asi James nějakou dobu zůstane. Z aktivních hráčů je nejblíž Tony Parker, který má téměř o dva tisíce bodů méně, a to se jeho kariéra po nedávném zranění zřejmě blíží ke svému konci.

Až daleko za Parkerem je Kevin Durant s 2 872 body, který má ve věku 28 let téměř o tisíc bodů méně, než měl tehdy James.

K Jamesově jubileu se pochvalně vyjadřoval i spoluhráč Richard Jefferson.

„Chci být první, kdo tohle řekne. Až LBJ skončí, jeho rekord nikdo nepřekoná. Bude to patřit k těm nepřekonatelným rekordům jako třeba sto bodů v utkání Wilta Chamberlaina. Chci vidět někoho v budoucnu, kdo bude hrát desetkrát finále a mít průměr třicet bodů na utkání, aby mohl LeBrona překonat. To je absolutně neuvěřitelné,“ podivoval se Jefferson.

Dlouhověkost Jamesovy kariéry potvrzují i další rekordy. Dostal se už na druhé místo v odehraných minutách v play-off a také v získaných míčích. Třetí je v historických tabulkách v asistencích, vstřelených koších a trojkách. Zajímavostí je jeho první místo ve ztrátách.

LeBron James v utkání s Bostonem, ve kterém pokořil Jordanův rekord

Spor o nejslavnější třiadvacítku však bude na straně hvězdy Chicaga Bulls zřejmě do té doby, dokud James nepřekoná Jordana v tom nejdůležitějším čísle: šest prstenů šampiona.

„Je pro mě úžasné, že jsem porovnáván s nejlepším hráčem všech dob. Jak jsem říkal, dělal jsem všechno v basketbalu podle Mika. Střílel jsem z odskoku, nosil návlek na noze, hrál v červeno-černých botách. Jen jsem si zatím neoholil hlavu,“ dodal se smíchem James.