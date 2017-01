Nadal: Když strhneme lidi, Laver Cup v Praze bude šlágr

V září se pravděpodobně do země uprostřed Evropy vrátí – jako jedna z hlavních hvězd premiérového ročníku Laver Cupu.

Vybavujete si chvilku, kdy vám Roger Federer představil své plány na velkolepé střetnutí Evropa versus svět?

Poprvé jsme se o něm bavili loni v lednu při Australian Open. Jakmile jsem uslyšel, že by se akce mohla jmenovat po Rodu Laverovi, hned mě zaujala. Vím, kolik toho udělal pro náš sport. Je fajn, že mu takhle můžeme vzdát hold.

Šestičlenné týmy se utkají ve třech dnech, v celkem devíti dvouhrách a třech deblech. Kdy a jak jste s Federerem domlouvali formát klání?

Sedli jsme si v létě před US Open v New Yorku. Společně s Rodem Laverem a kapitány obou výběrů – Björnem Borgem a Johnem McEnroem. Byla to fakt zábavná debata, při níž jsme dotáhli podrobnosti tohoto vzrušujícího turnaje.

Laver Cup je jedinečný podnik, jímž superstars uctívají legendu. Jak je pro vás významné, že jste se stal jeho součástí?

Pro mě je se vší upřímností velice důležité, že můžu přispět k oprášení respektu vůči Laverovi. Často si říkám, jaké máme ohromné štěstí, že ATP Tour tak skvěle klape. Musíme si připomínat naše předchůdce, kteří nám připravili výhodnou pozici. Mladí hráči, nováčci na okruhu, by taky měli něco vědět o tenisové historii. I takhle jim ji můžeme přiblížit.

Legendární Rod Laver, na jehož počest se pražský turnaj uskuteční.

Napadá vás nějaká zajímavá osobní zkušenost s Laverem?

Potkáváme se v Austrálii i na dalších grandslamech, každá chvilka s ním je pro mě výjimečná. Můj strýček Toni (zároveň trenér) mě totiž odmalička zásoboval příběhy o Rodovi. Že byl levák jako já a byl nejlepší v dějinách. Když mi Rod předával trofej pro vítěze Australian Open, byla to opravdu pecka.

Jak by si vedl v současné éře, co myslíte?

Tenis se hodně změnil, ale skvělí hráči určité epochy by též v jiné době patřili k nejlepším. Všichni bychom se od něj mohli učit.

V Česku jste hrál pouze jednou, v únoru 2004 v Brně, vzpomínáte?

Samozřejmě, velice dobře si pamatuju na svůj první start v Davis Cupu. Tehdy jsem teprve začínal s profesionální kariérou.

Podlehl jste Jiřímu Novákovi, prohráli jste s Tommym Robredem i čtyřhru s párem Novák–Štěpánek, nicméně získal jste rozhodující bod po mači s Radkem Štěpánkem. Láká vás návrat do Česka?

Jiří byl tenkrát velmi kvalitní a zkušený hráč, zatímco mně bylo teprve sedmnáct. Do paměti se mi vryly první okamžiky po proměněném mečbolu, protože jsem při daviscupovém debutu zařídil postup pro svou zemi. Vždycky velice rád reprezentuju Španělsko. Tenkrát v Brně vládla fantastická atmosféra, až elektrizující. Pakliže diváky v září dokážeme podobně strhnout, bude Laver Cup v Praze skutečný šlágr.