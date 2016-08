Vesuv, Pompeje a nic. Robsonové zbylo kvůli US Open šest hodin prázdnin

dnes 17:50

Na pouhých šest hodin se smrskla italská dovolená britské tenistky Laury Robsonové. Když jí agent oznámil, že dostala divokou kartu do kvalifikace US Open, ihned se vrátila zpátky do Spojených států, odkud právě přiletěla po vítězství na turnaji ITF v Pensylvánii.

V Itálii stihla dvaadvacetiletá hráčka vylézt na Vesuv, prohlédnout si Pompeje a zavést své přátele do vily, kterou si pronajali. „Pak mi celý týden posílali fotky, jak se plaví při západu slunce a mají se parádně,“ svěřila se Robsonová. Nenadálé cesty do New Yorku ale nelitovala, neboť úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací a v prvním kole ji čeká zápas proti krajance Naomi Broadyové. Někdejší 27. hráčka světa může zkusit navázat na svou účast v osmifinále US Open z roku 2012, což je její grandslamové maximum. V minulých dvou letech laborovala s poraněným zápěstím, s kterým byla na operaci. Po návratu se jí nedařilo a propadla se v žebříčku. Po vítězství na turnaji ITF v Landisville si polepšila na současnou 247. pozici, což jí otevřelo cestu do kvalifikace US Open. „Když jsem hrála s chráněným žebříčkem, vytvářela jsem si na sebe velký tlak, protože jsem věděla, že to je jenom na určitou dobu. Nehrála jsem uvolněně, jak bych měla, hlavně na grandslamech. Ale věděla jsem, že v tréninku dělám věci správně, a čekala, až si to sedne,“ uvedla majitelka stříbrné olympijské medaile, kterou získal před čtyřmi roky v Londýně ve smíšené čtyřhře s Andym Murraym.