Laufař Řezáč vymění lyže za běžecké tretry: Potřebuju shodit

Za letní tréninkové období dokáže naběhat až 1 500 kilometrů. Ve Svatém Petru si král bílé stopy z roku 2012 odbude závodní premiéru. „Maraton jsem nikdy neběžel. Jen v horách v rámci tréninku nějakou třicítku, chodil jsem delší čtyřhodinové túry v Tatrách nebo v Alpách,“ poznamenává vítěz Marcialongy, Birkebeinerennetu, König Ludwig Laufu, Jizerské 50 a dalších slavných závodů. Ve Špindlerově Mlýně se postaví na start půlmaratonu.

Přestože domácí trasu má v Jizerských horách, kde často běhá z domova na kraji Jablonce do svého penzionu na Bedřichově, Krkonoše zná velice dobře. „I když jsem takový závod ještě nikdy neběžel, terény v Krkonoších znám. Mám to tady naběhané a nahoře na Pláních i naježděné na lyžích, ty cesty se mi vybaví. Jsem zvědavý, co to se mnou udělá,“ říká před startem sobotního závodu Řezáč. V minulosti běhal mnohem více, často i s holemi do kopců. V poslední době se podle svých slov přes léto více zaměřuje na kolečkové lyže.

Účast na Krkonošské padesátce vnímá jako přípravu na zimní sezonu. Zkušeného laufaře fanoušci opět uvidí v největším seriálu dálkových běhů Visma Ski Classic. „Rád bych zvládl aspoň devět z jedenácti závodů. Chci jet na celkové pořadí, nebudu se zaměřovat na jeden závod,“ naznačuje své plány pro nadcházející sezonu.

Sobotní padesátka i poloviční distance odstartují ze Svatého Petra v 8 hodin. Vedle Řezáče ve startovní listině kromě jiných figurují obhájce loňského prvenství na hlavní trati Radoslav Groh, vítěz Hostýnské osmy Jiří Petr, úspěšný orientační běžec Jan Mrázek, skyrunneři David Novák a Tomáš Buryška nebo domácí skialpinista Michal Štantjeský.