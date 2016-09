Kvitová má v Tokiu na zkoušku bývalého kouče Clijstersové a Azarenkové

„Domluvili jsme, že to tady v Tokiu zkusíme, ale teď na konci sezony necítím potřebu cokoli uspěchat. Uvidím, jak nám to půjde. Je to jenom pro Tokio,“ vzkázala Kvitová prostřednictvím fedcupového mluvčího Karla Tejkala.

Belgičan Fissette trénoval krajanku Clijstersovou v letech 2009 až 2011 a pomohl jí ke třem grandslamovým titulům.

Kim Clijstersová a Wim Fissette

Němku Sabine Lisickou vedl v roce 2013, kdy si zahrála finále Wimbledonu, a o rok později byl s Rumunkou Simonou Halepovou, která se dostala do finále Roland Garros. Další dva roky trénoval Azarenkovou.

Šestadvacetiletá Kvitová po US Open ukončila spolupráci s Františkem Čermákem, s kterým spolupracovala od dubna. Na začátku sezony po Australian Open po sedmi letech skončila s Davidem Kotyzou.