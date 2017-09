Pardubickou kvalifikaci „druhořadých“ ovládl Váňův kůň

Zvětšit fotografii Momentka z kvalifikace na Velkou pardubickou. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 10:57

Po úvodní květnové kvalifikaci si mohl mnout ruce. Tehdy koně v tréninku Josefa Váni brali první dvě místa, přičemž v cíli druhého hnědáka jménem No Time To Lose sedlal Sertash Ferhanov. V sobotním posledním díle kvalifikace si tento bulharský jezdec už došel do paddocku převzít trofej za vítězství, které získal na hřbetu osmiletého valacha Power Zara.

„Zvítězili jsme, takže jsem se svezl hezky. Skokansky to bylo dobré, neměli jsme problémy. Byla otázka, zda to v cíli rozbalí, což se povedlo,“ prohlásil lámanou češtinou Ferhanov. „Všechno vyšlo podle plánu. Žokej si usadil koníka v průběhu dostihu tak, že mu netahal. Říkal jsem mu, že když pak přijde na trávu, měl by tuto společnost porazit. Podařilo se vše, což v dostizích bohužel obvykle nefunguje. Ale dnes to vyšlo,“ řekla dostihová legenda a vítězný trenér Josef Váňa starší. Na startu se tentokrát nesešla úplně nejzvučnější esa, což bylo dáno tím, že si kvalifikační povinnost splnila již dříve. Z deseti koní se jich do cíle 5 800 metrů dlouhého hlavního dostihu nakonec dostala pouze polovina. Až do závěrečné rovinky vedl celé pole Jaroslav Myška. S mladým, teprve šestiletým ryzákem Bridgeurem, zvolil žokej z Valů u Přelouče tradiční taktiku a od úvodu se pohyboval v čele. Bridgeur až do soboty absolvoval výrazně kratší závody, takže nebylo jisté, zda mu vydrží síly. Ty mu ale viditelně nechyběly, byť v úplném závěru klesl na konečné druhé místo. „Nemrzí mě to, jsem maximálně spokojený. Kůň je mladý a šel poprvé takovou distanc. V této konkurenci jsme se prosadili. S Power Zarem se dalo vpředu počítat, jelikož je ze silné stáje pana Váni. Porazil nás dobrý kůň. Bridgeur ztroskotal opět na tom, že nemá finiš. Není rychlík, ale tempař. Do budoucna by mohl takovou vzdálenost zvládat,“ řekl Myška na adresu nejmladšího účastníka, jehož trénuje Myškova manželka Štěpánka.