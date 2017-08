Katastrofa, ulevil si nešťastný Kornfeil po kvalifikaci v Silverstonu

Kornfeil zajel svůj kvalifikační čas hned v úvodu. Po pauze v boxu ho sice vylepšil, jeho výkon ale vedení závodu stornovalo kvůli překročení limitů tratě. Po další zastávce u mechaniků už zrychlit nedokázal.

„Pořád něco vymýšlíme s motorkou a naše kvalifikace jsou čím dál horší. Ráno na vodě to bylo dobré, ale teďka to byla katastrofa,“ postěžoval si Kornfeil na facebooku. „Startovat jednatřicátý je prostě katastrofální a víkend se tak trošku obrací v noční můru. Nebudu ale házet flintu do žita, závodí se až zítra,“ dodal.

První místo na startovním roštu vybojoval v závěru kvalifikace Moto3 Ital Romano Fenati. Souboj o pole position v elitní MotoGP zvládl lépe Marc Márquez, který těsně porazil velkého rivala Valentina Rossiho. Abraham do druhé části kvalifikace nepostoupil.