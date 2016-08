Kvalifikaci v Belgii vyhrál Rosberg, Hamilton vyrazí z posledního místa

Rosberg má ideální šanci poprvé v kariéře v Belgii zvítězit. Letos už tři z pěti pole position proměnil v triumf, ale v posledních dvou závodech před letní přestávkou naopak nejvýhodnější pozici na startu nezužitkoval.

Druhý byl v kvalifikaci nizozemský mladík Max Verstappen z Red Bullu, prohrál jen o 149 tisícin sekundy a v 18 letech se stal nejmladším pilotem, který vybojoval místo v první řadě na startu.

„Pořád to může být lepší. Jsme ale rádi, že jsme tak blízko,“ řekl Verstappen, který se už letos ve Španělsku stal také nejmladším vítězem závodu v historii F1. Ve Spa má extra motivaci, protože se v Belgii narodil a je to pro něj domácí závod. „Jsem rád, že jsem před domácím publikem předvedl tak dobrý výkon.“

Druhou řadu obsadili piloti Ferrari Kimi Räikkönen z Finska, který ovládl dopolední třetí trénink, a Sebastian Vettel z Německa.

Hamilton odstartuje z posledního místa. Stejně jako v pátek použil z taktických důvodů i v dnešním programu nové díly motoru nad rámec povoleného počtu v sezoně a jeho celková penalizace dosáhla ztráty 55 míst na startu. Ve formuli 1 to je vyrovnaný rekord, který od loňského závodu ve Spa patří Fernandu Alonsovi.

Právě španělský pilot McLarenu bude Hamiltonovi dělat na chvostu startovního pole společnost, protože z podobných důvodů přišel o 35 míst. V kvalifikaci navíc jako jediný nezaznamenal žádný změřený čas. Hamilton neusiloval ani o postup z první části kvalifikace, absolvoval jediné kolo a byl hodnocen jako 21. v pořadí.

V neděli bude dělat vše pro to, aby se jeho náskok 19 bodů na Rosberga ztenčil co nejméně. Ve Spa dosahují vozy vysokých rychlostí, čímž se silným mercedesům nabízí hodně možností k předjíždění, a není tak nereálné, že i ze zadní části roštu Hamilton dosáhne na stupně vítězů.

O taktice pro závod, který se podle všeho odehraje ve velkém vedru, ale trojnásobný mistr světa ještě jasno nemá.

„To si musí tým teprve rozmyslet. Já udělám, co budu moct, ale překvapilo by mě, kdybych se propracoval až na pódium. V tom horku a v hustším provozu budou rychleji odcházet pneumatiky. Nebude to jednoduchý den,“ řekl Hamilton. O vedení v MS nepřijde, pokud neskončí hůře než sedmý.