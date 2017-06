Házenkáře čeká klíčový duel kvalifikace ME. Potřebují zdolat Island

Vítězstvím by si pojistili první místo ve skupině, a pokud by dokázali na svou stranu dostat bilanci ze vzájemných zápasů, v případě čtvrteční výhry Makedonie na Ukrajině by s předstihem oslavili postup už před posledním hracím dnem.

Ve vyrovnané čtyřčlenné skupině mají všechny týmy čtyři body za dvě výhry a dvě porážky a český celek je díky nejlepšímu skóre první. Vloni na úvod kvalifikace reprezentanti prohráli na Islandu 24:25, takže nyní potřebují soupeři porážku vrátit a nejlépe zvítězit aspoň o dva góly, případně o jednu branku, ale nižším skóre než 25:24.

V takovém případě by získal český tým výhodu lepší vzájemné bilance, kterou má i s Ukrajinou. Pokud by pak Makedonie ve čtvrtek zvítězila na Ukrajině, nemohli by už reprezentanti ve skupině skončit hůř než druzí. Všechny jiné výsledky by znamenaly, že se rozhodne až v posledním šestém utkání kvalifikace v neděli na horké půdě Makedonie. Na šampionát projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší tým ze třetích míst.

„Soustředíme se jen na Island. To je pro nás absolutně klíčové, musíme to zvládnout, abychom zvýšili naše šance na postup. Je potřeba Island porazit minimálně o dvě branky, abychom se v minisouboji dostali před něj. Pokud předvedeme výkon na hranici našich možností, jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ řekl novinářům jeden z dvojice českých koučů Jan Filip.

„Na domácím hřišti máme šanci porazit každého. Musíme ale podat lepší výkon než minule s Ukrajinou,“ dodal druhý z trenérů Daniel Kubeš.

Češi měli úvodní zápas na Islandu dobře rozehraný, v druhé půli většinu času vedli, ale v závěru třináctý tým loňského ME a osmifinalista letošního MS skóre otočil.

„Musíme zahrát lépe v útoku, než jsme zahráli na Islandu. Tam jsme si tím prohráli zápas. Musíme hrát trochu jinak, abychom islandskou obranu dokázali dostat pod tlak,“ uvedl Filip. „Jsme si vědomi, že Island tyhle zápasy o všechno umí. Mají zkušené hráče, kteří hrají v předních evropských klubech, v tomhle je jejich síla. Na tohle se musíme připravit,“ dodal český kouč.

Českému celku stále schází kapitán Filip Jícha a zranění nepustí do hry další oporu Ondřeje Zdráhalu. Domácí rozlučku s reprezentační kariérou chystá jednačtyřicetiletý brankář Petr Štochl.

Češi chyběli na posledním evropském i světovém šampionátu a v obou případech jim vystavila stopku na závěrečný turnaj porážka v posledním kvalifikačním utkání v Makedonii. Naposledy si reprezentanti na velké akci zahráli v roce 2015 na MS v Kataru.

Zápas s Islandem začne v Brně ve středu v 18:10 a vstupenky jsou stále ještě k dispozici.