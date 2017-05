Kulhavý vs. Schurter. Nové Město uvidí další válku dvou gigantů

Pokud hledáte na neděli sázku na jistotu, vsaďte si, že v závodě Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě vyhraje Jaroslav Kulhavý, nebo Nino Schurter.



Nikdo jiný totiž za šest let, co se nejlepší bikeři světa ve Vysočina Areně schází, nestál na nejvyšším stupni.

A jejich vzájemná novoměstská bilance?

Lépe vyznívá pro Schurtera, který nad Kulhavým v počtu vítězství vede 4:2. Ovládl i poslední vzájemný souboj před rokem na světovém šampionátu.

Tehdy se český biker vracel po nepříjemné zlomenině ruky, kdy na dva měsíce úplně vypadl ze závodů. Přesto to byl znovu on, kdo Švýcara nejvíc proháněl.

Jak je ve Vysočina Aréně obvyklé.

„Je to pro mě speciální místo, patří k mým nejúspěšnějším. Bývá tu hodně diváků, jedná se o jednu z nejlepších akcí Světového poháru,“ chválí Schurter organizátory.

Oba se už letos potkali a také válčili na nejslavnějším etapovém závodu horských kol – na jihoafrickém Cape Epic, kde jel Kulhavý ve dvojici s Christopherem Sauserem, zatímco Schurter s Matthiasem Stirnemanem.

Jaroslav Kulhavý (vlevo) a Christoph Sauser v závodě Cape Epic.

A v Africe se poprvé v kariéře radoval Švýcar.



„Ale sám jsem se tam cítil fakt dobře, předtím jsem navíc vyhrál na Kypru, byl to povedený start do sezony,“ pochvaloval si Kulhavý.

Ten po africké misi trávil co nejvíc času doma. Objížděl regionální závody, ke Světovému poháru se rozjížděl na tom Českém nebo na Kole pro život.

Také řešil problémy s alergií a astmatem, kvůli čemuž musel vynechat polovinu kvalitních tréninků.

Před příjezdem do Nového Města ještě ve středu po 100 kilometrové „zahřívačce“ na silnici dominoval na bikerské exhibici Pražské schody. „Je to fajn vyhlídka před nedělí,“ vyprávěl.

Čeští jezdci (zleva) Jan Škarnitzl, Matouš Ulmann, Jaroslav Kulhavý a Kristián Hynek v čele exhibičního závodu na horských kolech Pražské schody.

To Schurter měl start sezony pestřejší. Objevil se na slavném cyklistickém festivalu Sea Otter Classic ve Spojených státech amerických, kde skončil druhý v short tracku a ovládl „své“ cross country.



Vlastním fanouškům se také představil na Švýcarském poháru. „Se svými výsledky jsem zatím spokojený. V tréninku jsem se nemohl tolik soustředit na začátek Světového poháru, protože jsem hodně cestoval, ale zůstávám klidný,“ usmíval se třicetiletý biker na tiskové konferenci.

Oba ještě v pátek zvažovali start v short tracku – nové bikové disciplíně, ale rozhodli se neriskovat a soustředit se na neděli.

„Short track může být zajímavý, určitě je to lepší nápad než eliminátor, jen by to měli zařadit do Světového poháru,“ shodli se oba šampioni.

Dokud totiž nejmladší disciplína není součástí poháru, neudělují se za ni žádné body, a tak není důvod dva dny před hlavním startem riskovat.

„Až pojedou všichni short track, může to být v neděli stejné. Ale dokud nebudou za short track body, nebudu jej jezdit,“ naznačil pětinásobný mistr světa a olympijský vítěz z Ria.

Jejich vzájemná novoměstká bilance zatím jasně vyznívá pro Schurtera, ale i on ví, že „Kulhavý bude tím, koho musím porazit.“

„Pokaždé jsme tady udělali zajímavý závod, snad se to povede i tentokrát“ doufá zase česká jednička. „Mám v sobě obrovskou motivaci tady uspět. Kdybych si na začátku sezony měl vybrat závod, který chci vyhrát, vždycky to bude Nové Město.“

Povede se mu to tentokrát?