Po pěti letech zase dvanáctý. Krýzl uspěl v kombinaci v Santa Caterině

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Santa Caterině Muži Kombinace: 1. Pinturault (Fr.) 2:19,71 (superobří slalom 1:33,49 + slalom 46,22), 2. Hirscher (Rak.) -0,34 (1:33,44+46,61), 3. Kilde (Nor.) -1,13 (1:32,65+48,19), 4. Murisier (Švýc.) -1,87 (1:34,91+46,67), 5. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,00 (1:35,28+46,43), 6. Read (Kan.) -2,41 (1:35,87+46,25), 7. Aerni -2,87 (1:35,91+46,67), 8. Caviezel (oba Švýc.) -2,92 (1:33,77+48,86), 9. Giraud Moine (Fr.) -3,08 (1:34,27+48,52), 10. Cochran-Siegle (USA) -3,13 (1:34,78+48,06), ...12. Krýzl -3,32 (1:35,31+47,72), Berndt a Forejtek (všichni ČR) nedokončili superobří slalom. Průběžné pořadí SP (po 14 z 36 závodů): 1. Hirscher 713, 2. Jansrud (Nor.) 482, 3. Pinturault 465, 4. Kristoffersen (Nor.) 382, 5. Kilde 291, 6. Faivre (Fr.) 270, ...68. Krýzl 38.