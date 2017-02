Hlavně nebourat. Lyžař Krýzl se na MS připravuje i se zlomeným žebrem

„Když jsem přežil ten první týden s bolestí, dál už to půjde. Jen se musí kontrolovat, zda mi to nedráždí plíce,“ říká Krýzl.

Zranění si Krýzl přivodil během večerního slalomu v rakouském Schladmingu, kde tvrdě narazil do jedné z tyčí a první kolo nedokončil. Lehce ho pobolívalo na prsou, přesto se rozhodl absolvovat víkendový program v německém Garmish-Partenkirchenu, kde 24. místem v obřím slalomu dosáhl v letošní sezoně na páté bodové umístění. Po nedělním závodě okamžitě zamířil na rentgen.



„Před závodem v Garmischi jsem se dostal úplně do transu, naučil jsem se tu bolest překonat a nevnímat. Ale samozřejmě mě hodně limituje. Omezuje mě v tréninku, musím brát prášky proti bolesti. Nemůžu spát, bere mi energii,“ popisuje Krýzl. „Kýchl jsem v autě a málem naboural,“ dodává.

I přes zdravotní problémy Krýzl upíná svůj zrak na mistrovství světa, kde by měl platit za největší českou naději mezi muži. Začátkem týdne ladil poslední detaily svých lyží přímo v továrně Fischer.

„Ještě se rozhodnu, jak s tréninkem, rád bych stihl nějaký slalom. Ale nejpozději v neděli chci být ve Švýcarsku, v pondělí je na programu první oficiální trénink sjezdu,“ poodhalil své plány.

Největší ambice bude mít Krýzl v pondělí 13. února, kdy se ve Svatém Mořici představí v alpské kombinaci. O den později by rád pomohl reprezentačním kolegům v týmové soutěži, ve které Češi před čtyřmi lety skončili na pátém místě.

„Chci to jet, je to přece závod mistrovství světa o medaile. Má skvělou atmosféru, ohromně mě motivuje paralelní souboj a taky týmové soucítění, které my, lyžaři, jindy v sezoně nezažijeme,“ říká Krýzl, který se s největší pravděpodobností představí i v obřím slalomu a slalomu.