Rozhodl první set, smutnila Kristýna Plíšková po finále v Olomouci

Američance Bernardě Peraové, číslu 217 na žebříčku WTA, podlehla 5:7, 6:4 a 3:6. „Je to pro mě zklamání, protože jsem došla daleko a ještě na antuce. Ale nehrála jsem nějak skvěle, a tak je i finále úspěch,“ zhodnotila sebekriticky svůj výkon Plíšková, aktuálně 41. hráčka světa.

Doplatila jste na podání, které vás trápilo celý turnaj?

Asi ano. Brejků tam bylo hodně. Ale myslím, že i tak jsem to měla vyhrát na dva sety.

Co na vašem servisu nefunguje?

Já sama nevím. A myslím, že teď ani trenér neví. Teď je to samozřejmě takové, že čím víc jich nedám, tím víc jich chci dát. Nejsem úplně zvyklá na takový velký výpadek. Ale myslím, že na dalším turnaji už to bude zase v pohodě.

Na začátku druhého setu přišel silný vítr, ve kterém jste soupeřce vzala servis. Poprala jste se s náročnými podmínkami lépe?

Brejků bylo potřeba opravdu hodně. Normálně mi stačí jeden nebo dva, ale tady jich bylo potřeba tak pět v každém setu. (smích) Druhý set byl o počasí. Pauza kvůli bouřce mi trošičku pomohla, ale ve třetím setu mi utekl začátek a soupeřka ho zahrála dobře.

Jak jste se držela v tempu během přestávky?

Trochu jsem se najedla, dala jsem si sprchu a pak už jsem jen čekala, nebylo to moc dlouhé.

Čím vám soupeřka dělala problémy?

Měla jsem problém spíš sama se sebou než s ní.

Kdybyste mohla, co byste zpětně ve finále změnila?

První set byl hodně důležitý. Když bych ho získala, bylo by to pro mě velké plus, protože soupeřka nemá tolik zkušeností. Trochu jsem jí pomohla ho vyhrát 7:5 a tím se i malinko uvolnila. Myslím, že rozhodl první set.

Vnímala jste, že vás publikum hnalo?

Diváci byli úplně skvělí. I když se moc nehrálo, bylo hodně chyb a dvojchyb a byl to blbý zápas, tak se pořád snažili mi pomoct. Musím říct, že jsem byla překvapená.

Jak hodnotíte výkony na turnaji?

Každé finále je úspěch. Kdybych byla každý týden ve finále, tak by to bylo dobrý. Takže pozitivně.

Za rok tedy přijedete znovu?

To nebudu slibovat. Uvidíme, kde budu touhle dobou příští rok.

Poradila byste něco pořadatelům k vylepšení?

Ať změní míče. (smích)

Proč jste si vybrala start v Olomouci? Hráček z první padesátky tu ani v minulosti moc nebylo.

Je to doma a myslím, že jsem sem jela s tím, že bych měla uhrát finále. To se mi splnilo a i finále je pro mě teď super, aspoň mám nějaké zápasy.

Jak jste se cítila v pozici favoritky?

Je to pro mě jiná role. Tyto turnaje jsem v poslední době moc nehrála. Ještě nejsem moc vysoko, abych byla nasazená na grandslamu. Ale budu si na tuto roli muset zvyknout, že budu častěji hrát s holkama, které budou za mnou, a budu muset potvrzovat.

Před vámi je turnaj v Číně, jak zvládáte náročný program?

Je to těžké. Ještě ani nemám letenku, takže nevím, jak se tam dostanu. Snad to stihnu do zápasu. Mám nějaké informace, že budu hrát v úterý večer, tak by to mělo klapnout. Bude to náročné, ale nějak to zvládnu. Pak jsou turnaje v Americe, které vrcholí US Open.