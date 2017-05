Kristýna Plíšková v ráži. Na antuce se mi dřív smáli, cení si pokroků

Jak by ne: české fanoušky logicky baví, když ve hře zůstávají jejich krajanky. Kromě Barbory Strýcové je v semifinále i Kristýna Plíšková; její dvojče Karolína se přitom v roli turnajové jedničky loučila již v 1. kole.

„Deset let jsem v Praze nevyhrála,“ připomněla Kristýna svoji tak dlouhou negativní šňůru. Oranžový povrch jí léta nesvědčil. „Všichni mě na antuce odepisovali a smáli se mi,“ říkala po duelu v televizním rozhovoru. „Že to jdu odehrát, nepřipíšu si ani bod. Ale udělala jsem pokrok v pohybu, což je velké plus. Doufám, že to ještě nekončí.“

I v třísetovém boji s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou bylo znát, jak jí prospívá růst pod koučem Martinem Fassatim.

„Začátek se mi nepovedl, trošku hrozila pohřební atmosféra. Lidi nade mnou naštěstí nezlomili hůl a furt fandili,“ vážila si podpory. „Trenér mi vždycky řekne jasný plán; tři čtyři věci, které znám z tréninku. Trošku mě uklidní. Tak, že vím, co mám dělat - a nechám ostatní věci plavat. Poradí mi, co sama nevidím. Já si trošku popláču a on řekne: Neboj, to vyhraješ.“

Kvůli pokrokům velebí také kondičního kouče. „Pracovali jsme hodně na síle. Už tam tak nevlaju,“ líčí.

Když s Brazilkou prohrála první sadu, nepanikařila. „To já jsem byla špatná. Hrála jsem proti sobě,“ měla jasno. „Pak jsem se do toho dostala.“ Zároveň platí, že „se do toho dostává “ čím dál lépe i na žebříčku WTA. Její 58. pozice určitě nemusí být maximem, v Praze je dva duely od titulu.

A vlastně v půli cesty, neboť má oproti jiným na kontě jen dva starty: 2. kolo přešla bez boje, Lucie Šafářová totiž odstoupila kvůli nemoci.

„I proto jsem si říkala, že když půjdu do třetího setu, tak by soupeřka mohla odpadnout,“ uvedla. „Nepřišlo mi, že na tom byla špatně fyzicky, ale mně pomohlo, že jsem si ve středu odpočinula.“

Sil má dost. Ze stínu sestry-dvojčete tak může vystoupit rázným krokem.